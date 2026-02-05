Acasă » Știri » Cum arată căsuțele de vacanță ale Andreei Esca de la Porumbacu de Sus? Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 06:40
Andreea Esca deține un complex la Porumbacu de Sus
Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, și-a extins succesul și în domeniul turismului. În satul pitoresc Porumbacu de Sus, aflat la câțiva kilometri de Sibiu, vedeta de la PRO TV deține opt căsuțe de vacanță complet renovate, care combină farmecul tradițional al zonei cu facilitățile moderne, atrăgând atât turiști români, cât și străini.

Fiecare casă a fost restaurată cu atenție la detalii, păstrând arhitectura tradițională și elementele rustice care caracterizează zona. Interiorul este mobilat în lemn masiv și decorat astfel încât să ofere o atmosferă caldă și primitoare. Deși păstrează farmecul autentic, căsuțele nu sacrifică confortul: fiecare unitate include WiFi, televizor cu ecran plat, chicinetă complet utilată, mașină de cafea și spații de relaxare pentru întreaga familie. Terasele private oferă priveliști spectaculoase asupra Munților Făgăraș și a râului Porumbacu, transformând fiecare sejur într-o experiență de neuitat.

Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux

Suprafața medie a unei case este de aproximativ 40 de metri pătrați și dispune de două dormitoare și baie proprie, ceea ce o face potrivită atât pentru cupluri, cât și pentru familii. Locația, aflată la doar câțiva pași de natură, permite o evadare completă din agitația urbană, oferind turiștilor liniștea și aerul curat de munte.

Prețul pentru o noapte de cazare în decembrie 2025 a surprins chiar și cei obișnuiți cu destinațiile de lux. Conform platformei Booking.com, tariful ajunge la 870 de lei, un cost mai mare decât multe resorturi de pe litoralul românesc în sezonul de vârf. Această investiție se justifică însă prin calitatea locației, serviciile oferite și experiența autentică pe care o trăiesc oaspeții.

Pe lângă confortul și estetica căsuțelor, turiștii sunt atrași și de posibilitatea de a explora zona înconjurătoare. Porumbacu de Sus este renumit pentru peisajele sale naturale impresionante, traseele de drumeție, precum și pentru tradițiile și gastronomia locală. Astfel, sejurul nu se limitează doar la cazare, ci devine o adevărată experiență culturală și recreativă.

