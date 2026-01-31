Câte zeci de mii de euro a plătit Andreea Esca pentru facultatea fiului ei, Aris. Actualul concurent Survivor a fost un „aspirator” de bani

Odată cu intrarea în competiția Survivor 2026, Aris Eram (22 de ani) este din nou în centrul atenției publice. Dacă despre viața sa de „vedetă” nu ar mai fi prea multe lucruri de aflat, puțini sunt cei care știu ce studii are tânărul, dar și câte zeci de mii de euro a costat-o pe știrista de la Pro TV să își țină fiul la una dintre cele mai prestigioase facultăți din lume.

Aris Eram a studiat la Liceul Francez Anna De Noilles din România, un dintre cele mai riguroase instituții de învățământ. După finalizarea cursurilor de gimnaziu și liceu, fiul Andreei Esca a plecat la studii în Barcelona, Spania, acolo unde știrista de la Pro TV și soțul ei, Alexandre Eram, au lăsat o avere pentru facultatea fiului lor din străinătate.

Cât costă studiile la facultatea pe care a absolvit-o Aris Eram

Aris Eram a studiat la o universitate privată de business din Barcelona: ESADE Business School. Taxa de școlarizare la ESADE este 20.500€ / an. Barcelona este un oraș scump, iar campusul Esade se află într-o zonă exclusivistă (Pedralbes/Sant Cugat). Adăugând chiria și costurile de trai (min. 1.500 €/lună), obtinem un cost total estimat la aproximativ pe an de 35.000€ – 40.000€.

Cursurile la universitatea ESADE durează 4 ani, deci obținem un cost total de aproximativ 150.000 euro suportat de Andreea Esca si de Alexandre Eram pentru studiile superioare ale fiului lor.

După terminarea facultății din Spania, Aris Eram și-a dorit să revină în România, locul unde a mărturisit că se simte acasă și unde are toate „uneltele” pentru a-și pune în aplicare cunoștințele obținute în străinătate.

„Îmi doresc să mă întorc în România, deoarece aici am mai multe conexiuni care mă pot ajuta să-mi pun planurile în aplicare.”, spunea Aris Eram în urmă cu ceva timp.

Avem dovada că Aris Eram a mințit la Survivor. De ce are „boală” fiul Andrei Esca pe Cristian Boureanu, de fapt