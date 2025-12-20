Acasă » Știri » Câte clase și ce studii are fiul Andreei Esca, de fapt. Motivul pentru care Aris Eram a fost exmatriculat din liceu + de ce participă la Survivor 2026 de la Antena 1

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 09:44
Fiul celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca, Aris Eram, a atras constant atenția publicului nu doar prin numele pe care îl poartă, ci și prin parcursul său educațional și alegerile personale care l-au scos din tiparele clasice. De la studii într-unul dintre cele mai stricte licee din România, până la decizia de a participa la competiții de tip reality-show, drumul său reflectă o combinație de disciplină, nonconformism și dorință de afirmare pe cont propriu.

Născut pe 24 iulie 2003, Aris Eram este fiul Andreei Esca și al omului de afaceri Alexandre Eram. Încă din primii ani de școală, educația sa a fost orientată către un sistem de învățământ de elită. Atât el, cât și sora sa, Alexia Eram, au urmat cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București, o instituție cunoscută pentru rigorile academice, disciplina strictă și regulile severe de comportament impuse elevilor.

Ce studii are Aris Eram

Aris a parcurs toate clasele de gimnaziu și liceu în cadrul acestui sistem francez, finalizând studiile liceale conform curriculei internaționale. Mediul educațional a fost unul competitiv, cu sancțiuni clare pentru absențe, întârzieri sau abateri disciplinare, ceea ce a contribuit la formarea unui caracter adaptat cerințelor ridicate. Cu toate acestea, parcursul său nu a fost lipsit de incidente.

Un episod din perioada liceului a fost exmatricularea temporară a lui Aris Eram, o sancțiune rară, dar prevăzută de regulamentul instituției. Incidentul a avut loc în urma unui eveniment petrecut în incinta școlii, care a dus la suspendarea sa pentru o perioadă de o săptămână. Deși măsura a fost una severă, aceasta nu a afectat finalizarea studiilor, Aris revenind ulterior în sistem și continuându-și parcursul educațional până la absolvire.

„E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră.

Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână” , a spus Aris.

După finalizarea liceului, Aris Eram a ales să își continue studiile în străinătate, la o universitate din Barcelona, unde urmează cursuri în domeniul afacerilor. Alegerea specializării reflectă interesul său pentru antreprenoriat, management și independență financiară, dar și dorința de a se desprinde de eticheta de „fiul unei vedete TV” și de a-și construi propriul drum profesional.

Aris Eram și Andreea Esca/foto: social media

Pe lângă educația academică, Aris Eram și-a cultivat și latura artistică, fiind pasionat de muzică și având cunoștințe de pian.

De ce participă la Survivor 2026

Împreună cu sora sa, Alexia Eram, Aris a concurat în Asia Express, unde cei doi au ajuns până în marea finală. Experiența competiției i-a consolidat imaginea de tânăr adaptabil, rezistent la stres și atras de provocări extreme. Totodată, participarea la acest show a marcat începutul unei colaborări constante cu Antena 1, în ciuda faptului că mama sa este una dintre cele mai emblematice figuri ale Pro TV.

Această deschidere către proiecte televizate explică și decizia lui Aris Eram de a participa la Survivor 2026. Atracția pentru competiții dure, testarea limitelor fizice și psihice, dar și experiența anterioară în reality-show-uri de aventură au cântărit decisiv în această alegere.

