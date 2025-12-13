Acasă » Știri » Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 13:40
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani/ sursă foto: Tiktok

Aris Eram și Ramona Olaru fac echipă bună la matinalul de la Antena 1, însă și în spatele camerelor de filmat. De când au devenit colegi de platou, între ei s-a format o conexiune specială. Cât a scos din buzunar fiul Andreei Esca ca să își facă fericită prietena?

Liberi de contract amândoi, cârcotașii ar putea crede că Aris vrea să îi intre în grații Ramonei Olrau, însă cei care cred în prietenia dintre un bărbat și o femeie sunt convinși că la mijloc este vorba despre o relație de colegialitate și prietenie complet dezinteresată și sinceră.

Cât a costat cadoul pe care Aris i l-a făcut Ramonei Olaru

Indiferent de intenții și așa-zisele gânduri ascunse, Aris a reușit să își ”înmoaie” colega de platou cu un cadou pe măsură. Pentru că a fost ziua ei de naștere, Ramona Olaru a primit în dar un lănțișor din aur și cu un pandantiv în formă de cruce – încrustat cu diamante. Fiul Andreei Esca nu s-a uitat la bani și a cheltuit dintr-un foc 3.000 de lei pe cadoul colegei sale.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Cât a costat cadoul pe care Aris i l-a făcut Ramonei Olaru
Cât a costat cadoul pe care Aris i l-a făcut Ramonei Olaru/ sursă foto: TikTok

Recent, în timpul unei pauze publicitare de la Neața cu Răzvan și Dani, Ramona a aflat ”chinul” prin care a trecut Aris atunci când a mers să îi aleagă cadoul.

Ramona Olaru: „Pentru toate întrebările legate de acest lănțișor frumos, de unde e?!

Aris: Din diamant adevărat.

Ramona Olaru: El știe pentru că el mi-a luat cadou de ziua mea. Am primit un milion de mesaje despre el.

Aris: Așa frumos e?

Ramona Olaru: Ai făcut o treabă bună. Ai luat cadoul perfect.

Aris: Sper. Am stat acolo și nu mai știam ce să-i spun vânzătoarei că vreau.

Ramona Olaru: Să mergeți (n.r la magazin) să îmi spuneți și mie cât a dat pe el (n.r. râde)”, a fost discuția dintre cei doi.

Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac

Aris Eram s-a lăsat pradă tentaţiilor şi a “marcat” spectaculos. Fiul Andreei Esca, punct ochit, punct lovit. Ramona Olaru nu-i mai intră în graţii

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere
Știri
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse…
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Știri
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse ...
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul ...
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți ...
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat ...
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici ...
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ...
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale
Vezi toate știrile
×