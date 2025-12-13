Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

Aris Eram și Ramona Olaru fac echipă bună la matinalul de la Antena 1, însă și în spatele camerelor de filmat. De când au devenit colegi de platou, între ei s-a format o conexiune specială. Cât a scos din buzunar fiul Andreei Esca ca să își facă fericită prietena?

Liberi de contract amândoi, cârcotașii ar putea crede că Aris vrea să îi intre în grații Ramonei Olrau, însă cei care cred în prietenia dintre un bărbat și o femeie sunt convinși că la mijloc este vorba despre o relație de colegialitate și prietenie complet dezinteresată și sinceră.

Cât a costat cadoul pe care Aris i l-a făcut Ramonei Olaru

Indiferent de intenții și așa-zisele gânduri ascunse, Aris a reușit să își ”înmoaie” colega de platou cu un cadou pe măsură. Pentru că a fost ziua ei de naștere, Ramona Olaru a primit în dar un lănțișor din aur și cu un pandantiv în formă de cruce – încrustat cu diamante. Fiul Andreei Esca nu s-a uitat la bani și a cheltuit dintr-un foc 3.000 de lei pe cadoul colegei sale.

Recent, în timpul unei pauze publicitare de la Neața cu Răzvan și Dani, Ramona a aflat ”chinul” prin care a trecut Aris atunci când a mers să îi aleagă cadoul.

Ramona Olaru: „Pentru toate întrebările legate de acest lănțișor frumos, de unde e?! Aris: Din diamant adevărat. Ramona Olaru: El știe pentru că el mi-a luat cadou de ziua mea. Am primit un milion de mesaje despre el. Aris: Așa frumos e? Ramona Olaru: Ai făcut o treabă bună. Ai luat cadoul perfect. Aris: Sper. Am stat acolo și nu mai știam ce să-i spun vânzătoarei că vreau. Ramona Olaru: Să mergeți (n.r la magazin) să îmi spuneți și mie cât a dat pe el (n.r. râde)”, a fost discuția dintre cei doi.

