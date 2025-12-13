Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

„Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”. Vă mai aduceți aminte această replică? Probabil că da, căci în urmă cu ani de zile era un adevărat fenomen. Adela Lupșe a fost cea care a lansat celebra replică, iar aceasta i-a adus faima, dar și porecla de „Isterica de la miezul nopții”. Timp a trecut, iar Adela Lupșe a dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată aceasta acum și cu ce se ocupă?

Devenită cunoscută în 2009, după ce a reușit să scoată toată țara din sărite, „Isterica de la miezul nopții” – așa cum a fost ea poreclita – este acum de nerecunoscut. S-a transformat, are o altă viață, însă nu a dispărut complet din lumina reflectoarelor.

Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”?

Adela Lupșe a devenit cunoscută datorită emisiunilor-concurs în care telespectatorii erau invitați să urmărească diferite indicii și să completeze cuvinte pentru a primi premii substanțiale în bani. Însă momentul de „glorie” al acesteia a venit în una dintre edițiile în care telefonul nu suna.

„Vreau sa sune telefonul? De ce nu suna telefonul!!”, repeta insistent Adela Lupșe în timpul unei emisiuni interactive, scena care avea sa devina virală.

Iar pentru că telefonul a fost „ambițios” și chiar nu a sunat, Adela a dat cu el de pământ și l-a făcut zob, moment ce avea să rămână în memoria multora.

„Nimeni nu mi-a dat soluția și voiam să sune telefonul. Încărcată de toată nebunia, am dat cu telefonul, am spart telefonul, nu știu ce-am mai făcut acolo”, povestea Adela, în urmă cu ceva timp.

Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

Ei bine, timpul a trecut, iar Adela Lupșe a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Însă în anul 2024, aceasta revenea pe micile ecrane și o înlocuia pe Gabriela Cristea la cârma emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars.

„Bună tuturor. Adela sunt eu și voi începe cel mai tare proiect TV de speed dating din România. O emisiune maraton de întâlniri rapide și spontane între bărbați și femei. Ce presupune? Să fiți singuri sau singure și să veniți la întâlniri cu alte persoane. Filmările vor avea loc în curând. Pentru mai multe detalii, vă rog scrieți-mi pe whatsapp 0755.333.726. Împreună facem o lume mai bună. Vă îmbrățișez”, spunea Adela Lupșe, la început de proiect.

Acum, Adela Lupșe și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde are o mulțime de urmăritori. În prezent, „Isterica de la miezul nopții” face din toate câte puțin, după cum arată descrierea din profilul ei de Instagram. Este persoană publica, prezentator TV, model, content creator, motivator, Image Consultant și Fashion Stylist.

Foto: Facebook