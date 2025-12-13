Acasă » Știri » Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 15:15
Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”?
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

„Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”. Vă mai aduceți aminte această replică? Probabil că da, căci în urmă cu ani de zile era un adevărat fenomen. Adela Lupșe a fost cea care a lansat celebra replică, iar aceasta i-a adus faima, dar și porecla de „Isterica de la miezul nopții”. Timp a trecut, iar Adela Lupșe a dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată aceasta acum și cu ce se ocupă?

Devenită cunoscută în 2009, după ce a reușit să scoată toată țara din sărite, „Isterica de la miezul nopții” – așa cum a fost ea poreclita – este acum de nerecunoscut. S-a transformat, are o altă viață, însă nu a dispărut complet din lumina reflectoarelor.

Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”?

Adela Lupșe a devenit cunoscută datorită emisiunilor-concurs în care telespectatorii erau invitați să urmărească diferite indicii și să completeze cuvinte pentru a primi premii substanțiale în bani. Însă momentul de „glorie” al acesteia a venit în una dintre edițiile în care telefonul nu suna.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Vreau sa sune telefonul? De ce nu suna telefonul!!”, repeta insistent Adela Lupșe în timpul unei emisiuni interactive, scena care avea sa devina virală.

Iar pentru că telefonul a fost „ambițios” și chiar nu a sunat, Adela a dat cu el de pământ și l-a făcut zob, moment ce avea să rămână în memoria multora.

„Nimeni nu mi-a dat soluția și voiam să sune telefonul. Încărcată de toată nebunia, am dat cu telefonul, am spart telefonul, nu știu ce-am mai făcut acolo”, povestea Adela, în urmă cu ceva timp.

Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”?

Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

Ei bine, timpul a trecut, iar Adela Lupșe a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Însă în anul 2024, aceasta revenea pe micile ecrane și o înlocuia pe Gabriela Cristea la cârma emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars.

„Bună tuturor. Adela sunt eu și voi începe cel mai tare proiect TV de speed dating din România. O emisiune maraton de întâlniri rapide și spontane între bărbați și femei. Ce presupune? Să fiți singuri sau singure și să veniți la întâlniri cu alte persoane. Filmările vor avea loc în curând. Pentru mai multe detalii, vă rog scrieți-mi pe whatsapp 0755.333.726. Împreună facem o lume mai bună. Vă îmbrățișez”, spunea Adela Lupșe, la început de proiect.

Cum arată Adela Lupșe acum /Foto: Facebook

Acum, Adela Lupșe și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde are o mulțime de urmăritori. În prezent, „Isterica de la miezul nopții” face din toate câte puțin, după cum arată descrierea din profilul ei de Instagram. Este persoană publica, prezentator TV, model, content creator, motivator, Image Consultant și Fashion Stylist.

Mădălin Ionescu o relansează, la Antena Stars, pe ”isterica de la TV”! ”Vreau să sune telefonul! Acum!”

Gabriela Cristea, înlocuită la Antena Stars! Nimeni nu se aștepta la asta + Cine va fi noua prezentatoare

 

Foto: Facebook

Tags:
Iți recomandăm
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți
Știri
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să…
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Știri
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum…
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală ...
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum ...
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Cele 4 zodii care primesc tot ce e mai bun de la Univers în 2026. Doar una singură are „An de Smarald”
Cele 4 zodii care primesc tot ce e mai bun de la Univers în 2026. Doar una singură are „An de Smarald”
Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh ...
Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh a fost elucidat
Test de perspicacitate | Găsiți numărul 9786 „pierdut” dintre numerele 9876 din imagine!
Test de perspicacitate | Găsiți numărul 9786 „pierdut” dintre numerele 9876 din imagine!
Răspunsul amuzant al lui Ludovic Orban când a fost întrebat dacă își vopsește sprâncenele. Politicianul, ...
Răspunsul amuzant al lui Ludovic Orban când a fost întrebat dacă își vopsește sprâncenele. Politicianul, la momentul adevărului!
Vezi toate știrile
×