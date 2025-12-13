Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Găsiți numărul 9786 „pierdut” dintre numerele 9876 din imagine!

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 16:34
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Iluzile optice au darul de a ne fascina și de a ne pune mintea la încercare. Uneori, ceea ce vedem nu este chiar ceea ce credem că vedem, iar creierul nostru, din dorința de a înțelege rapid lumea din jur, ajunge să fie păcălit de propria percepție. În Imaginea de mai jos ascunde numărul 9786 printre o mulțime de 9876, iar provocarea este să-l găsești în doar 30 de secunde. Crezi că reușești?

Iluziile optice cu imagini ascunse sunt un exercițiu excelent pentru creier. Acestea pot păcăli ușor percepția vizuală și îți arată cât de rapid poate fi „trucat” creierul de către ceea ce vezi. De aceea, oamenii de știință și specialiștii în neuroștiințe le studiază pentru a înțelege mai bine cum funcționează mecanismele de interpretare vizuală ale minții umane.

Tu poți găsi rezolvarea testului?

Astfel de iluzii se bazează pe tehnici de camuflare care determină creierul să interpreteze greșit informațiile vizuale. Asta se întâmplă pentru că mintea noastră completează automat lipsurile bazându-se pe experiențele și presupunerile anterioare.

Dar de ce sunt atât de benefice aceste iluzii pentru creier? Simplu: atunci când cauți un obiect ascuns într-o imagine, îți antrenezi atenția, concentrarea și capacitatea de a observa detalii fine pe care alții le-ar putea trece cu vederea. Acest tip de exercițiu îți dezvoltă răbdarea, îți ascuțește puterea de observație și te ajută să ignori distragerile din jur.

Așadar, privește atent imaginea, examinează fiecare rând și coloană, dintr-un colț în altul. Uită-te la micile diferențe dintre cifre, la forma buclelor și la detaliile subtile. Dacă imaginea ți se pare prea obositoare, poți încerca să-ți îngustezi puțin privirea sau să schimbi unghiul din care te uiți.

Ai găsit numărul ascuns?

L-ai depistat? Dacă da, asta înseamnă că ai o privire ageră ca a unui vultur. Dacă nu, nu te descuraja și mai exersează în viitor.

