Test de inteligență | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Găsește-o în maximum 5 secunde!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. În imaginea de mai sus s-a strecurat o mare greșeală. Ai la dispoziție 5 secunde să o găsești. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

O nouă zi, un nou test de inteligență. Provocarea de astăzi îți poate părea ușoară, însă nu este. În imaginea de mai sus este strecurată o mare greșeală, iar tu ai la dispoziție 5 secunde să o găsești. Crezi că reușești? Testele de IQ sunt o modalitate excelentă de a-ți testa abilitățile de gândire logică. Cu cât te implici mai mult în aceste puzzle-uri, cu atât creierul tău devine mai ager.

Test de inteligență | În această poză s-a strecurat o mare greșeală

Imaginea de mai sus înfățișează o scenă cu tema Zilei Recunoștinței, în care un bărbat urmărește la televizor, în sufrageria sa, parada de Ziua Recunoștinței, alături de cele două pisici ale sale. Se vede și o ceașcă de ceai. În acest tabloul există o greșeală. O poți găsi în 5 secunde? Analizează fiecare detaliu din cameră.

Unele diferențe sunt atât de evidente încât ar trebui să le observi imediat, în timp ce altele sunt bine ascunse. Cea mai bună soluție pentru a rezolva astfel de teste este să fii atent la imagine și să analizezi detaliile precum, culoarea, poziția și forma obiectelor.

REZOLVARE: Timpul a expirat! Felicitările se îndreată către cei care au reușit să găsească eroarea din imagine. Pentru cei care nu au găsit-o încă, în următoarele rânduri am deslușit misterul. Greșeala este că masei din sufragerie îi lipsește un picior.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

