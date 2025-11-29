Acasă » Teste IQ » Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 17:00
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-au strecurat 3 greșeli. Ai la dispoziție maximum 15 secunde ca să le găsești. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testul de logică de astăzi este distractiv, dar și constructiv. În imaginea de mai sus este prezentat un băiat care aleargă într-un parc liniștit al orașului, într-o dimineață răcoroasă și liniștită. Echipat cu grijă și modest, totul pare normal la prima vedere. Liniștea dimineții, banca, atmosfera încântătoare a răsăritului, câinele… Dar nu vă lăsați păcăliți de această scenă simplu. Există trei erori strecurate perfect în această imagine, care nu au sens. Ai la dispoziție 15 secunde să le găsești!

Test de logică exclusiv pentru genii: Găsește cele trei greșeli

Timpul a expirat! Felicitările se îndreată către cei care au reușit să găsească cele trei erori din imagine. Pentru cei care nu le-au găsit încă, în următoarele rânduri am deslușit misterul.

REZOLVARE: Iată care sunt cele trei greșeli strecutate:

  1. Luna pe cer este prezentă în imagine chiar dacă este în mod evident dimineață, deoarece se observă că soarele abia a răsărit
  2. Umbra dublă a băiatului, ceea ce indică două surse de lumină. La răsăritul soarelui ar trebui să existe o singură sursă de lumină dominantă.
  3. Aburul din ceașca de cafea în poziția greșită. Aburul se ridică de lângă ziar, nu direct deasupra ceștii. Poziția aburului este subtilă, însă privitorul atent a observat că nu se află deasupra ceștii de pe bancă.

Ce reprezintă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

 

