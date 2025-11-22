Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

De: Denisa Iordache 22/11/2025 | 16:26
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență ce îți va antrena mintea. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de perspicacitate sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul de IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test de inteligență

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirit ascuțit de observație pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și să descoperi alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine. Doar geniile reușesc să le observe în câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și să identifice rapid alimentul sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu le-au găsit încă, o să oferim un indiciu și spunem că trebuie să își îndrepte atenția în partea stângă.

REZOLVARE:

Dacă nici până acum nu ați identificat alimentul, o să indicăm locul exact în care se află. Acesta este evidențiat în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

TEST IQ | Aveți la dispoziție 23 de secunde pentru a identifica toate cele 3 diferențe dintre pisicile din imagine

Test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 scaune! Alegerea îți va reliefa cel mai ascuns secret despre tine

Tags:
Iți recomandăm
TEST IQ | Aveți la dispoziție 23 de secunde pentru a identifica toate cele 3 diferențe dintre pisicile din imagine
Teste IQ
TEST IQ | Aveți la dispoziție 23 de secunde pentru a identifica toate cele 3 diferențe dintre pisicile…
Test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 scaune! Alegerea îți va reliefa cel mai ascuns secret despre tine
Teste IQ
Test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 scaune! Alegerea îți va reliefa cel mai ascuns secret despre…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași ...
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ...
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră
Vezi toate știrile
×