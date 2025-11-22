Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

Test de inteligență

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirit ascuțit de observație pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și să descoperi alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine. Doar geniile reușesc să le observe în câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și să identifice rapid alimentul sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu le-au găsit încă, o să oferim un indiciu și spunem că trebuie să își îndrepte atenția în partea stângă.

REZOLVARE:

Dacă nici până acum nu ați identificat alimentul, o să indicăm locul exact în care se află. Acesta este evidențiat în imaginea de mai jos.