Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență ce îți va antrena mintea. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!
Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de perspicacitate sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul de IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.
Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirit ascuțit de observație pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și să descoperi alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine. Doar geniile reușesc să le observe în câteva secunde.
Cei care au reușit să rezolve testul și să identifice rapid alimentul sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu le-au găsit încă, o să oferim un indiciu și spunem că trebuie să își îndrepte atenția în partea stângă.
REZOLVARE:
Dacă nici până acum nu ați identificat alimentul, o să indicăm locul exact în care se află. Acesta este evidențiat în imaginea de mai jos.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
