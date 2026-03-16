Acasă » Știri » Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români

Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români

De: Elisa Tîrgovățu 16/03/2026 | 18:03
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Partidul Social Democrat (PSD) a depus amendamente la legea bugetului prin care propune majorarea ajutorului acordat pensionarilor peste nivelul anunțat inițial de guvern. Potrivit propunerii, aproape 3 milioane de pensionari ar urma să primească acest sprijin financiar în luna aprilie, față de 2 milioane, cât stabilise inițial guvernul.

S-au depus amendamente la legea bugetului. PSD declară că a găsit bani pentru ca ajutoarele la pensie să crească și să fie luate de un număr mai mare de pensionari – 3.000.000 de pensionari.

Când vor primi banii cei aproape 3 milioane de români

Guvernul a propus acordarea unui ajutor de 800 de lei pentru aproximativ 2 milioane de pensionari care au pensii de până la 2.000 de lei. Totuși, PSD a anunțat că nu susține această variantă, chiar dacă miniștrii partidului au votat bugetul. Liderii social-democrați au declarat atunci că vor depune amendamente pentru majorarea sprijinului acordat pensionarilor, iar ulterior și-au respectat promisiunea.

Grupul parlamentar PSD a depus un amendament la legea bugetului prin care propune creșterea ajutoarelor pentru pensionari. Reprezentanții partidului susțin că au identificat și sursa de finanțare necesară pentru aceste majorări.

Potrivit social-democraților, veniturile din TVA ar urma să crească cu cel puțin 1 miliard de lei. Asta ca urmare a consumului ridicat din piața combustibililor.

„Încasările din TVA vor crește cu cel puțin 1 miliard de lei. Avem în vedere că piața combustibililor este una cu un nivel constant de consum. Din această sumă se propune suplimentarea veniturilor din TVA cu 1.000.000.000 de lei”, au transmis reprezentanții PSD.

Cât va fi ajutorul la pensie

În cazul veniturilor lunare de până la 1.500 de lei, ajutorul va fi de 1.000 de lei. Dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, ajutorul la pensie va fi de 800 de lei. În același timp, dacă veniturile lunare sunt între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, atunci ajutorul la pensie va fi de 600 de șei.

Jumătate dintre aceste sume urmează să fie plătite în luna aprilie. Pentru ca amendamentul de mai sus să treacă, PSD se bazează pe voturile AUR. Totodată, contează și voturile a zeci de parlamentari plecați din AUR, POT și SOS.

