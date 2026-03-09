Acasă » Știri » Pensionarii care pot primi pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămâna aceasta

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 08:23
Săptămână importantă pentru pensionari! Guvernul urmează să ia o decizie cu privire la cei care vor beneficia de pensii mai mari în luna aprilie. Totodată, există și un scenariu în care pensionarii să nu ia niciun ajutor luna viitoare.

Până în prezent, PSD și guvernul nu s-au înțeles pe cuantumul ajutorului la pensie care trebuie acordat pensionarilor în luna aprilie. Pe de altă parte, coaliția ar trebui să decidă zilele următoare cât va fi ajutorul la pensie care trebuie acordat luna următoare.

Conform unor surse politice, în acest moment negocierile sunt blocate. Și asta pentru că guvernul nu vrea să mai negocieze niciun leu în plus pentru Pachetul Social propus de PSD.

Pachetul Social al Partidului Social Democrat include sprijin financiar pentru pensionari, eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu medical și pentru văduvele de război, precum și majorarea ajutorului acordat pentru copiii cu handicap.

Cine va beneficia de pensii mai mari în luna aprilie

PSD solicită pentru pensionari acordarea unui ajutor cuprins între 600 și 1.000 de lei pentru cei care au pensie până în 3.000 de lei cu 3 praguri. Ajutor de 600 lei pentru pensionarii cu pensie între 2.000 și 3.000 de lei. Ajutor de 800 de lei pentru pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei și ajutor de 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei.

Prima tranșă, respectiv jumătate din acest ajutor, se va da în luna aprilie în același timp cu pensia.

Guvernul nu este de acord cu propunerea PSD. Premierul Bolojan dorește ca sprijinul să fie acordat doar pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei, iar suma să fie limitată la 2.000 de lei. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut în trecut unele concesii premierului Ilie Bolojan. Însă de această dată este presat de lideri importanți din partid să nu accepte varianta de ajutor propusă de guvern. Olguța Vasilescu, Mihai Fifor, ministrul Muncii Florin Manole și Adrian Câciu i-au cerut lui Grindeanu să nu voteze bugetul dacă executivul nu acceptă Pachetul Social propus de PSD.

1.700.000.000 lei pentru Pachetul Social

Guvernul vrea să aloce 1.700.000.000 lei pentru Pachetul Social. Însă, este nevoie de o sumă de două ori mai mai mare. În prezent, scenariul cel mai vehiculat este că nici guvernul, nici PSD nu vor da niciun pas înapoi. Iar aici intervine cel mai sumbru scenariu pentru pensionari.

Astfel că, pensionarii ar putea să nu mai primească niciun ajutor la pensie în aprilie. În primul rând, pentru că PSD nu va vota bugetul. În al doilea rând, deoarece Casele de Pensii se confruntă cu o presiune a timpului. Casele de Pensii au nevoie de măcar 10 zile pentru a face calculele, pentru a ști care pensionari se încadrează să primească ajutorul la pensie.

