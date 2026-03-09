Acasă » Știri » Pe ce dată va fi prima zi de caniculă în București, potrivit meteorologilor EaseWeather

Pe ce dată va fi prima zi de caniculă în București, potrivit meteorologilor EaseWeather

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 07:31
Potrivit estimărilor publicate de EaseWeather, prima zi din vara anului 2026 în care temperatura maximă va atinge pragul specific caniculei în București este prognozată pentru luna iulie. Iată pe ce dată va fi!

Prognoza pentru luna iulie indică un început relativ variabil al lunii din punct de vedere meteorologic. Primele zile sunt caracterizate de temperaturi ridicate, dar încă sub pragul caniculei. Valorile maxime estimate se situează în jurul a 30–33 de grade Celsius, iar unele intervale sunt însoțite de episoade de instabilitate atmosferică. Sunt anticipate ploi de scurtă durată și cer variabil în mai multe zile din prima săptămână, ceea ce limitează creșterea accentuată a temperaturilor.

În perioada 1–5 iulie, maximele prognozate oscilează între aproximativ 30 și 33 de grade Celsius. În aceste zile, vremea va alterna între momente însorite și intervale cu nori și averse, un tipar meteorologic obișnuit pentru începutul verii în sudul României. Ulterior, între 6 și 10 iulie, valorile termice rămân apropiate, în jurul a 31–33 de grade Celsius. În acest interval apar și câteva zile mai stabile din punct de vedere atmosferic, cu mai mult soare și precipitații mai puține.

În a doua săptămână a lunii, temperaturile încep să urce treptat. Pe 12 și 13 iulie sunt estimate maxime de aproximativ 33–34 de grade Celsius, semn că masa de aer cald începe să se intensifice în zona capitalei. Acest proces culminează pe 14 iulie, când temperatura maximă ar urma să ajungă la aproximativ 36 de grade Celsius.

După acest moment, prognoza sugerează menținerea unui regim termic ridicat pentru mai multe zile consecutive. Între 15 și 17 iulie, temperaturile maxime sunt estimate în jurul valorii de 34–36 de grade Celsius, ceea ce indică o perioadă de căldură persistentă. Cerul va fi predominant senin, iar precipitațiile devin rare în această etapă a lunii.

În intervalul 18–22 iulie sunt posibile fluctuații moderate. Deși temperaturile rămân ridicate, apar din nou episoade scurte de instabilitate atmosferică, cu ploi de vară și înnorări temporare. Maximele rămân totuși ridicate, situându-se în general între 34 și 35 de grade Celsius.

Ultima parte a lunii iulie continuă în aceeași notă tipică pentru sezonul estival din sudul țării. Sunt prognozate mai multe zile cu cer senin și temperaturi în jur de 33–36 de grade Celsius. Unele intervale pot aduce ploi scurte sau furtuni de vară, însă acestea nu par să influențeze semnificativ tendința generală de vreme caldă.

SURSA FOTO: Easeweather

