Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră

De: Iancu Tatiana 05/03/2026 | 07:52
Vremea îi ia prin surprindere pe locuitorii unor județe! Pentru pasionații de sporturi de iarnă, perioada care urmează va fi una de vis. Este timpul ca locuitorii și cei care au vacanța de Paște planificată în Brașov și pe Valea Prahovei să se înarmeze cu echipamente de iarnă. Meteorologii au anunțat ninsoare în aceste regiuni montane până în data de 17 aprilie, iar temperaturile scad până la -1 grad.

Specialiștii AccuWeather au transmis informații cu privire la prognoza pentru acest anotimp. Deși, având în vedere că mai e puțin și se apropie sărbătorile pascale, temperaturile scăzute tot își vor face simțită prezența. Până în data de 17 aprilie, iarna revine în anumite zone din țară. Acest anunț a venit ca un cadou pentru cea mai importantă sărbătoare din an.

Cum e vremea

În Brașov, începutul lui aprilie este relativ călduros. Pe parcurs, în schimb, totul ia o întorsătură și le oferă turiștilor încă o vacanță plină de zăpadă. Chiar dacă se vor înregistra și 13 grade pe timp de zi, termometrele vor indica și valori care scad și ajung la -2 grade. Trecerile bruște aduc și precipitații mixte sub formă de ploaie și de ninsoare. Ziua păcălelilor, 1 aprilie, o să fie una înnorată, iar soarele va încerca să apară. Mai apoi, vremea va fi una foarte schimbătoare. Brașovenii vor fi martorii unor schimbări constante, care aduc cu sine dereglări climatice.

Aprilie este marcat de ploi în mare parte, iar soarele iese pe alocuri. Valorile termice vor urca până la 14 grade, iar pe timp de noapte, diferența va fi una majoră, pentru că se va înregistra și -1 grad. Ulterior, vremea va veni în beneficiul destinațiilor pentru sporturile de iarnă, atunci când în trei zile se va așterne stratul de zăpadă. În Brașov și Prahova vor fi precipitații mixte, iar temperaturile ajung la -2 grade. Zilele de 13, 15 și 17 aprilie vor fi cele în care va ninge. În timpul zilei, maximele vor fi de 11 grade, doar că se va răci în timpul nopții. Se va forma polei, iar entuziaștii care mai vor o vacanță la munte trebuie să fie pregătiți corespunzător pentru frig și omăt.

Prognoza meteo azi, 5 martie 2026. Vreme rece in Transilvania: temperaturile scad spre 0 grade in zona Carpatilor

Europa, sub influența El Niño. Avertisment privind temperaturi record și fenomene extreme

