Acasă » Știri » Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”

Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 08:11
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui scandal de proporții. Specialista în parenting a fost surprinsă pe picior greșit, în compania unui chirurg căsătorit. După episodul scandalos, vedeta Antena 1 a preferat să se retragă pentru o perioadă din spațiul public, însă acum a revenit în forță. Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit?

Așa cum spuneam, recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui episod scandalos. Aceasta a fost prinsă într-o poveste amoroasă cu iz adulterin. Vedeta a fost surprinsă în brațele unui chirurg căsătorit. Iar după cum a reieșit și din imaginile în care apar împreună, cei doi nu păreau că se aflau deloc la început de drum.

Pentru o perioadă, Ruxandra Luca a preferat să păstreze tăcerea, însă recent a revenit în mediul online și a vorbit despre cele întâmplate.

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul.

Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește.

Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”, a scris Ruxandra Luca, în mediul online.

Ruxandra Luca a revenit în mediul online /Foto: Instagram

Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit?

Ei bine, postarea „de revenire” a Ruxandrei Luca nu a rămas fără ecou. Internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au reacționat imediat. Unii nu au ratat ocazia și au criticat-o pe vedeta de la Antena 1.

„Te rog, nu cu „aceeași demnitate”, te rog, nu folosi cuvinte mari pentru o scuză atât de mică. Tu demnitate? Ești ridicolă!”;

„Nu vreau să fiu rea deloc, cum dracu ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta, sincer. Când ești tânăr mai înțelegi parcă”;

„Nu poți să-ți faci de cap prin benzinărie ziua în amiaza mare și apoi să vii la TV în fața noastră să ne spui cum să ne creștem copiii! Pur și simplu nu se cade!”;

„Și totuși, nu aveați bani de o cameră la hotel? E ridicol”;

„Dacă te respecta nu te punea pe o banchetă din spate ca pe ultima”, au fost o parte dintre reacțiile celor din mediul online.

Pe de altă parte, alții au înțeles-o pe Ruxandra Luca, s-au bucurat de revenirea sa și au transmis mesaje de încurajare.

„Ai total dreptate în ceea ce zici, dar din păcate o să fii privită altfel de oameni la TV. Ți-a stricat imaginea de femeie perfectă”;

„Cred că de mult țineai în tine vorbele astea, na că acum vă dă șansa să aruncați cu piatra…”

„Ruxandra Luca ești cea mai tare mama, femeie și gagica din câte știu frumoasă, inteligentă”;

„Mă bucur să te revăd! Sper că ești bine! Și e liniște la tine în suflet. Legat de judecat, e atât de simplu să o faci când nu înțelegi povestea din spate. Dar oamenii sunt răi și nedrepți uneori. Câinii latră, caravana trece. Te văd că nu ți-a fost ușor și îmi dau seama ce au însemnat toate acestea pentru tine! Fii bine, om!”, au mai spus internauții.

Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”

Ruxandra Luca, prima apariție după episodul din benzinărie. Și-a luat măsuri de precauție și a schimbat strategia

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Știri
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Știri
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene ...
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu ...
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile ...
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco
Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust ...
Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie
Vezi toate știrile
×