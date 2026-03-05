Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”

Recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui scandal de proporții. Specialista în parenting a fost surprinsă pe picior greșit, în compania unui chirurg căsătorit. După episodul scandalos, vedeta Antena 1 a preferat să se retragă pentru o perioadă din spațiul public, însă acum a revenit în forță. Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit?

Așa cum spuneam, recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui episod scandalos. Aceasta a fost prinsă într-o poveste amoroasă cu iz adulterin. Vedeta a fost surprinsă în brațele unui chirurg căsătorit. Iar după cum a reieșit și din imaginile în care apar împreună, cei doi nu păreau că se aflau deloc la început de drum.

Pentru o perioadă, Ruxandra Luca a preferat să păstreze tăcerea, însă recent a revenit în mediul online și a vorbit despre cele întâmplate.

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul. Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”, a scris Ruxandra Luca, în mediul online.

Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit?

Ei bine, postarea „de revenire” a Ruxandrei Luca nu a rămas fără ecou. Internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au reacționat imediat. Unii nu au ratat ocazia și au criticat-o pe vedeta de la Antena 1.

„Te rog, nu cu „aceeași demnitate”, te rog, nu folosi cuvinte mari pentru o scuză atât de mică. Tu demnitate? Ești ridicolă!”; „Nu vreau să fiu rea deloc, cum dracu ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta, sincer. Când ești tânăr mai înțelegi parcă”; „Nu poți să-ți faci de cap prin benzinărie ziua în amiaza mare și apoi să vii la TV în fața noastră să ne spui cum să ne creștem copiii! Pur și simplu nu se cade!”; „Și totuși, nu aveați bani de o cameră la hotel? E ridicol”; „Dacă te respecta nu te punea pe o banchetă din spate ca pe ultima”, au fost o parte dintre reacțiile celor din mediul online.

Pe de altă parte, alții au înțeles-o pe Ruxandra Luca, s-au bucurat de revenirea sa și au transmis mesaje de încurajare.

„Ai total dreptate în ceea ce zici, dar din păcate o să fii privită altfel de oameni la TV. Ți-a stricat imaginea de femeie perfectă”; „Cred că de mult țineai în tine vorbele astea, na că acum vă dă șansa să aruncați cu piatra…” „Ruxandra Luca ești cea mai tare mama, femeie și gagica din câte știu frumoasă, inteligentă”; „Mă bucur să te revăd! Sper că ești bine! Și e liniște la tine în suflet. Legat de judecat, e atât de simplu să o faci când nu înțelegi povestea din spate. Dar oamenii sunt răi și nedrepți uneori. Câinii latră, caravana trece. Te văd că nu ți-a fost ușor și îmi dau seama ce au însemnat toate acestea pentru tine! Fii bine, om!”, au mai spus internauții.

Foto: Instagram