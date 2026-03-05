Acasă » Știri » Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru”

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 09:01
Scandal după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Selecției Naționale organizată de Televiziunea Română și va reprezenta România la concursul Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Choke Me” i-a adus trofeul artistei, însă reacțiile au fost împărțite. Un scandal monstru a început după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România.

Alexandra Căpitănescu este câștigătoare emisiunii Vocea României 2023, de la Pro TV. Aceasta a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă și a reușit să câștige competiția. La fel a făcut și la Eurovision, iar acum va reprezenta România în concursul internațional, care va avea loc la Viena.

După ce a fost desemnată câștigătoare, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care i-au fost aproape în această perioadă și au avut încredere în ea.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!

Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Însă, victoria Alexandrei Căpitănescu nu a mulțumit pe toată lumea. Iar după aflarea rezultatului, mesajele au început să curgă în mediul online. Unii au fost nemulțumiți de alegerea juriului și nu au ezitat să critice.

„Niște versuri total deplasate. Aduce și pe unul care să o „choke” pe scenă???? Asta e tot ce putem? Vai de capul nostru!”;

„Vai de capul ei, al lor… nu de-al nostru! Oamenii din lumea întreagă asta așteptau să asculte, nu-i destul dezastru/ haos pe planetă”;

„Copie după Within Temptation”, sunt câteva dintre reacțiile negative din mediul online.

Pe de altă parte, alții au apreciat din plin prestația artistei, au felicitat-o și nu au ezitat să își arate susținerea.

„Bravoooo. A fost cea mai bună dintre toți, merită! Intră în cel puțin top 10”;

„În sfârșit, ceva bun făcut de noi”;

„Foarte bine! Merită! E un suflu nou! Însă organizarea tv a fost varză! Finlanda efectiv a avut un mini show ca de finală oficială Eurovision, nu doar o simplă selecție națională”, au fost alte reacții.

România va intra în concursul internațional pe 14 mai 2026, în prima parte a semifinalei cu numărul doi, potrivit tragerii la sorți care a avut loc la Viena, orașul gazdă al competiției din acest an.

