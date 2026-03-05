Acasă » Știri » Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat

Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 09:40
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil /Foto: Instagram
Tragedie de proporții! O influenceriță populară în mediul online, în vârstă de numai 25 de ani, s-a stins din viață. Aceasta a murit în urma unui accident rutier. Sfâșiat de durere, tatăl acesteia nu a putut suporta tragedia și s-a sinucis. Cum s-a întâmplat totul?

Karla Thaynnara, o celebră influenceriță din Brazilia, cunoscută pentru pasiunea sa pentru motociclete, a încetat din viață la vârsta de numai 25 de ani. Tânăra a murit în urma unui accidente de motocicletă. Deși echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului, pentru ea nu s-a mai putut face nimic.

Din primele informații, Karla a murit marți, 3 martie, în jurul orei locale 08:00, după ce motocicleta pe care se afla s-a ciocnit cu un autoturism pe o autostradă. În urma impactului, influencerița a fost proiectată pe carosabil, iar ulterior a fost lovită de un alt vehicul.

Din păcate, pentru tânără nu s-a mai putu face nimic în urma impactului devastator. Anunțul decesului a adus multă durere pentru fanii Karlei, dar mai ales pentru familia sa. Tatăl influenceriței nu a putut suporta tragedia.

Tatăl Karlei, José Carlos Andrade Nogueira — ofițer de poliție militară în rezervă — a sosit la locul accidentului, iar după ce a aflat de decesul fiicei sale, s-ar fi sinucis.

Karla a lăsat în uram ei multă durere și o fetiță ce nu o să își mai vadă niciodată mama. Miercuri a avut loc o ceremonie funerară în onoarea Karlei și a lui José. Secretarul pentru Securitate Publică al Districtului Federal, Sandro Avelar, a vorbit la înmormântare, descriind incidentul drept „o mare tragedie”.

Karla avea peste 60.000 de urmăritori pe Instagram, unde posta adesa videoclipuri din vacanțe, momente cu familia și, bineînțeles, imagini cu motocicletele sale. Ultima ei postare este din data de 21 februarie, în care apare într-un clip antrenându-se la sală.

Foto: Instagram

