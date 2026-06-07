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Cine este Harriet Sperling, femeia care intră în Familia Regală Britanică. Povestea impresionantă a viitoarei soții a lui Peter Phillips

De: Paul Hangerli 07/06/2026 | 07:20
Cine este Harriet Sperling, femeia care intră în Familia Regală Britanică. Povestea impresionantă a viitoarei soții a lui Peter Phillips
O nouă membră a familiei regale britanice, sursa-colaj CANCAN.RO
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Familia Regală Britanică se pregătește pentru una dintre cele mai importante nunți ale anului. Harriet Sperling, asistentă medicală în cadrul NHS și mamă a unei fetițe, se căsătorește pe 6 iunie cu Peter Phillips, fiul Prințesei Anne și nepotul Regelui Charles al III-lea. Cu doar câteva ore înainte de ceremonie, viitoarea mireasă a fost surprinsă zâmbitoare și relaxată la repetițiile organizate la biserica unde își va uni destinul cu cel al alesului inimii sale.

Harriet Sperling, noul membru al Familiei Regale Britanice

Deși nu provine din aristocrația britanică, Harriet Sperling a reușit să cucerească rapid inimile celor apropiați Familiei Regale. Asistentă medicală specializată în pediatrie în cadrul sistemului public de sănătate din Marea Britanie (NHS), Harriet și-a construit o carieră discretă, dedicată îngrijirii copiilor.

Potrivit biografiei sale publicate în revista Woman Alive, este pasionată de dezvoltarea timpurie a creierului la bebeluși și de susținerea sănătății copiilor.

În prezent, Harriet este pregătită să înceapă un nou capitol al vieții sale, devenind soția lui Peter Phillips, unul dintre cei mai cunoscuți membri ai familiei regale.

Povestea de dragoste dintre Harriet și Peter a început în 2024

Harriet Sperling și Peter Phillips au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2024, la prestigiosul eveniment sportiv Badminton Horse Trials.

Potrivit apropiaților, cei doi s-ar fi cunoscut în urma unor activități sportive la care participau fiicele lor. Relația a evoluat rapid, iar în august 2025 și-au anunțat logodna.

De atunci, Harriet a devenit o prezență constantă la evenimentele regale și a fost văzută alături de Peter la Royal Ascot, la Balmoral și la alte reuniuni importante ale Familiei Regale.

Mamă singură înainte de a-l întâlni pe Peter Phillips

Harriet este și mama unei fete pe nume Georgina, rezultată din căsătoria anterioară cu antrenorul de fitness Antonio St. John Sperling.

Într-un articol publicat anul trecut, aceasta a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă singură.

„În primii ani ai călătoriei mele ca mamă singură, resursele erau limitate, iar viitorul părea nesigur. În lipsa siguranței materiale, am descoperit puterea iubirii necondiționate și devotamentul total față de copilul meu”, mărturisea Harriet.

Ea a dezvăluit că timp de aproape zece ani ea și fiica sa au format o echipă inseparabilă și că îi era greu să își imagineze că altcineva va intra vreodată în universul lor.

O relație specială cu fiicele lui Peter

Harriet nu a câștigat doar inima lui Peter Phillips, ci și afecțiunea celor două fiice ale acestuia, Savannah și Isla.

Persoane apropiate familiei au remarcat încă de la început apropierea dintre Harriet și cele două adolescente.

La un eveniment de polo organizat în 2024, aceasta a fost văzută consolând-o pe Savannah într-un moment delicat.

„Par deja o adevărată familie. Harriet este foarte maternă și extraordinar de apropiată de copii”, declara atunci o sursă apropiată familiei.

În prezent, cele trei fete, Savannah, Isla și Georgina, par să formeze o familie unită, lucru observat și la slujba de Paște desfășurată la Capela St. George din Windsor.

Repetițiile pentru nuntă au avut loc cu doar câteva ore înainte de ceremonie

Emoțiile au crescut considerabil în ajunul nunții. Harriet Sperling și Peter Phillips au participat la repetițiile oficiale desfășurate la Biserica All Saints din Kemble, locul ales pentru ceremonie.

Viitoarea mireasă a fost fotografiată zâmbind și părând complet relaxată, în timp ce părăsea biserica alături de Peter.

Și mirele a afișat aceeași stare de spirit, cei doi fiind surprinși mergând împreună pe aleea care duce spre lăcașul de cult.

Zara Tindall a participat la repetiții

Printre membrii familiei prezenți la repetiții s-a aflat și Zara Tindall, sora lui Peter Phillips.

Aceasta a fost observată părăsind biserica având în mână o foaie de hârtie, ceea ce a alimentat speculațiile potrivit cărora ar putea avea un rol important în cadrul ceremoniei.

În schimb, Prințesa Anne nu a participat la repetiții.

De ce a lipsit Prințesa Anne

Absența mamei mirelui are însă o explicație simplă. Prințesa Anne a avut una dintre cele mai aglomerate săptămâni din agenda sa oficială.

În aceeași zi în care Peter și Harriet se pregăteau pentru nuntă, Anne se afla în Portsmouth, unde a inaugurat Challenger 5, o nouă navă aparținând organizației Tall Ships Youth Trust.

Ambarcațiunea a fost concepută ca o „sală de clasă plutitoare”, menită să îi ajute pe tineri să învețe noi abilități și să își dezvolte încrederea în sine.

Regele Charles, Camilla, William și Kate sunt așteptați la ceremonie

Nunta va reuni numeroși membri ai Familiei Regale Britanice.

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla sunt așteptați la ceremonia religioasă, deși este posibil să părăsească recepția mai devreme pentru a participa la celebra cursă hipică Derby de la Epsom.

Pe lista invitaților se află și Prințul William și Kate Middleton, împreună cu cei trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Presa britanică speculează că unii dintre copii ar putea avea roluri speciale în cadrul ceremoniei, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial.

De asemenea, sunt așteptate Prințesele Beatrice și Eugenie, precum și Ducele și Ducesa de Edinburgh.

O nuntă discretă într-un loc cu semnificație specială

Ceremonia religioasă va avea loc la All Saints Church din Kemble, în regiunea Cotswolds, o zonă considerată foarte importantă pentru cei doi miri.

După slujbă, invitații vor participa la recepția organizată la Gatcombe Park, reședința Prințesei Anne.

Potrivit apropiaților cuplului, evenimentul va avea un caracter intim, fiind dedicat familiei și prietenilor apropiați.

Un nou început pentru Harriet și Peter

Pentru Harriet Sperling și Peter Phillips, ziua de 6 iunie marchează începutul unui nou capitol.

După doi ani de relație, o logodnă atent pregătită și integrarea treptată în cercul regal, Harriet este pregătită să devină oficial parte din una dintre cele mai cunoscute familii din lume.

Iar imaginile surprinse înaintea ceremoniei arată că viitoarea mireasă își începe noua viață exact așa cum și-a dorit: zâmbitoare, liniștită și înconjurată de cei dragi.

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