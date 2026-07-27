Vremea o ia razna în București: furtuni, apoi caniculă. Vine al patrulea val de căldură

Vremea o ia razna în Capitală! Bucureștenii vor trece, în doar câteva zeci de ore, de la averse, tunete și rafale de vânt la temperaturi de peste 30 de grade. Schimbarea bruscă îi pune în gardă pe meteorologi, care spun că astfel de contraste vor deveni tot mai frecvente.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că începutul săptămânii aduce instabilitate în Capitală. Cerul se va înnora temporar, iar după-amiaza și spre seară sunt așteptate ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Chiar dacă nu sunt în vigoare avertizări pentru București, vremea va fi departe de una liniștită.

Șocul vine însă a doua zi. După furtuni, temperaturile vor urca rapid, iar termometrele vor indica în jur de 32 de grade Celsius.

Ce ce vremea se schimbă atât de brusc

Profesorul Mircea Duțu a spus că ceea ce se întâmplă acum în Europa nu este deloc întâmplător. Potrivit acestuia, continentul traversează o perioadă extrem de agitată din punct de vedere meteorologic, iar România va resimți din plin efectele.

„Europa se confruntă cu o vara haotica! Bazinul Mării Mediterane şi Mării Adriatice cunosc un episod de vreme severă, marcat prin instabilitate accentuată si vânturi în foarfeca ce favorizează furtuni, grindină, rafale de vânt. Totul este explicabil printr-un talveg instalat în nordul continentului în timp ce un anticiclon e deasupra Atlanticului. 300.000 de persoane au fost deplasate din cauza incendiilor de pădure în Spania şi Franța, s-au distrus mii de hectare în Spani, iar în Franța s-a înregistrat pentru prima data furtună de foc.

Norul Pyrocumulonimbus creează propriul vânt si fulgere, iar fumul degajat de incendii a generat un val de căldură care se ridica rapid in atmosferă. Începând din 29 iulie, cu manifestare deplină la început de august, se prefigureaza al 4 lea an de caldură care sa afecteze Europa de vest, cu mari șanse sa afecteze si ţara noastra. Un anticiclon se va instala în Europa centrala, o circulatie a aerului va acționa ca o pompa de caăldura permiţând urcarea unei mase de aer subtropical din Maroc”, a explicat profesorul Mircea Duţu la România TV.

De la ploi și tunete la caniculă în numai o zi

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, luni vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice, iar rafalele de vânt pot ajunge la 35-40 km/h în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-31 de grade.

Marți, tabloul se schimbă aproape complet. Vremea devine din nou călduroasă, cu o maximă de aproximativ 32 de grade. Chiar dacă spre după-amiază pot apărea din nou înnorări și ploi slabe, senzația de vară toridă va reveni rapid în Capitală.

În paralel, meteorologii au emis mai multe coduri galbene pentru alte regiuni ale țării, unde sunt așteptate furtuni puternice, ploi torențiale, vijelii și rafale care, pe alocuri, pot depăși 100 km/h.

Astfel de alternanțe între episoade de vreme severă și temperaturi foarte ridicate ar putea deveni o obișnuință în perioada următoare, pe fondul schimbărilor climatice care afectează tot mai puternic Europa și, implicit, România.

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