Prognoza meteo azi, 27 iulie 2026. ANM avertizează: se rup norii în mai multe județe. Unde vor cădea peste 30 l/mp de apă

Ziua de 27 iulie aduce contraste meteorologice în România. În timp ce sudul și sud-estul se vor bucura de vreme caldă și doar izolat de ploi, nordul, vestul, centrul și nord-estul țării vor avea parte de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. La munte, vântul va sufla cu putere în cursul nopții, iar în zonele afectate de furtuni cantitățile de apă pot depăși local 30 l/mp.

Vremea în România

Conform prognozei ANM vremea din România va fi împărțită între zone cu instabilitate atmosferică accentuată și regiuni unde ploile vor fi puține, iar temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii iulie. Cele mai afectate vor fi nord-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, unde după-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 22 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și nordul Banatului vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a zilei. După-amiaza și spre seară se vor dezvolta nori de furtună, iar ploile vor avea caracter torențial. Se vor semnala descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe alocuri sunt posibile vijelii și grindină cu diametrul de 2-3 centimetri. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp. Temperaturile maxime vor atinge 28-31 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și sudul țării vor avea parte de o vreme mai caldă și în general frumoasă în prima parte a zilei. Spre după-amiază vor apărea înnorări temporare, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă cantitățile de apă vor fi reduse, în general între 3 și 5 l/mp. Vântul va avea unele intensificări locale, cu rafale de 45-55 km/h. Temperaturile maxime vor urca până la 32-33 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării vremea va rămâne în mare parte caldă, cu perioade însorite. În prima parte a intervalului, vântul va avea intensificări locale, iar după-amiaza sunt posibile doar izolat ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Valorile termice se vor situa în jurul a 31-33 de grade în timpul zilei.

Vremea în est și nord-est

Moldova va fi una dintre regiunile în care instabilitatea atmosferică se va manifesta cel mai pronunțat. După-amiaza și seara sunt prognozate averse torențiale, furtuni cu descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h. Izolat vor apărea vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane instabilitatea atmosferică va fi accentuată, în special în a doua parte a zilei. Se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar la munte cantitățile de apă vor fi însemnate. În cursul nopții, în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, mai ales la altitudini mari, rafalele de vânt vor atinge 70-80 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-29 de grade, iar în estul Transilvaniei dimineața va fi răcoroasă, cu minime de aproximativ 10 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme în general plăcută, cu perioade însorite și doar izolat ploi slabe de scurtă durată. În Delta Dunării temperaturile vor fi cele mai scăzute din țară, în jur de 25 de grade, în timp ce pe litoral valorile maxime vor ajunge la 28-29 de grade. Minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 21 și 22 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi ușor instabilă, dar temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi reduse, în jur de 2 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de 40-45 km/h în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar minima de 17-18 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de aproximativ 28°C, cu averse și furtuni în a doua parte a zilei.

La Timișoara, maxima va ajunge la 31°C, iar după-amiaza sunt posibile ploi torențiale și intensificări ale vântului.

La Iași, se vor înregistra în jur de 29°C, cu instabilitate atmosferică accentuată, averse și descărcări electrice.

La Craiova, vremea va fi caldă, cu o maximă de 32-33°C, iar ploile vor apărea doar izolat.

La Constanța, temperatura maximă va fi de aproximativ 28-29°C, cu vreme în general frumoasă și șanse reduse de ploaie.

La Brașov, maxima va ajunge la 26-27°C, însă după-amiaza sunt așteptate averse și furtuni.

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