Un bărbat a alergat la un maraton purtând 125 de tricouri. Americanul a intrat în Cartea Recordurilor după o cursă contra cronometru

Un american pasionat de recorduri Guinness a reușit o performanță neobișnuită, alergând un maraton complet în timp ce purta 125 de tricouri unul peste altul. Potrivit publicației UPI, bărbatul a terminat cursa cu doar câteva minute înainte de limita impusă pentru omologarea recordului și spune că experiența a fost una dintre cele mai dificile din viața sa.

125 de tricouri și peste 42 de kilometri

David Rush, din statul american Idaho, este deja cunoscut pentru numărul impresionant de recorduri Guinness pe care le deține simultan. De această dată, el și-a propus să stabilească un nou record mondial pentru cele mai multe tricouri purtate în timpul unui maraton.

Provocarea a venit după ce, în 2025, reușise să stabilească recordul pentru semimaraton, alergând 21 de kilometri îmbrăcat cu 137 de tricouri.

„În entuziasmul acelei victorii, m-am simțit invincibil. Mi-am spus: «Dacă pot face asta pe 13 mile, cu siguranță pot dubla distanța». A fost un exemplu clasic că mândria vine înaintea unei căderi foarte dureroase”, a povestit Rush.

S-a antrenat luni întregi pentru provocare

Pentru a face față efortului, David Rush s-a pregătit timp de mai multe luni. El a alergat constant purtând greutăți suplimentare și mai multe straturi de haine, încercând să își obișnuiască organismul cu temperatura ridicată și cu greutatea echipamentului.

Încercarea oficială a avut loc pe 16 mai, în cadrul ediției din 2026 a competiției YMCA Famous Idaho Potato Marathon, unde Rush a luat startul îmbrăcat cu 125 de tricouri suprapuse.

A fost la un pas să ajungă la spital

Cursa nu a fost lipsită de momente dramatice. La un moment dat, alergătorul a început să sufere din cauza supraîncălzirii organismului, iar rezervele de gheață pe care le avea pentru răcorire s-au terminat.

El a fost nevoit să se oprească lângă un teren de golf aflat pe traseu.

„Patrick, unul dintre colegii mei care mă însoțeau, a fugit în magazinul terenului de golf și a cerut gheață de urgență. Gheața aceea a fost singurul motiv pentru care nu am ajuns la spital”, a spus Rush.

A terminat cu doar cinci minute înainte de limită

În ciuda dificultăților, americanul a reușit să încheie maratonul în 5 ore, 54 de minute și 50 de secunde, având un avans de doar cinci minute față de limita maximă de șase ore impusă de Guinness World Records pentru validarea recordului.

După cursă, Rush a descris efectele efortului extrem.

„Procesul de a scoate cele 125 de tricouri de pe mine a fost ca un exorcism. Pielea îmi era roșie, iritată și plină de răni sângerânde de aproximativ 12 centimetri, provocate de frecarea continuă a tricourilor timp de aproape șase ore. Spatele îmi rămăsese adâncit din cauza presiunii constante exercitate de cele aproape 20 de kilograme de haine”, a povestit el.

Guinness World Records a confirmat ulterior că David Rush a doborât oficial vechiul record, care era de 100 de tricouri purtate pe durata unui maraton.

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