Acasă » Știri » Un bărbat a alergat la un maraton purtând 125 de tricouri. Americanul a intrat în Cartea Recordurilor după o cursă contra cronometru

Un bărbat a alergat la un maraton purtând 125 de tricouri. Americanul a intrat în Cartea Recordurilor după o cursă contra cronometru

De: Diana Cernea 27/07/2026 | 00:50
Un bărbat a alergat la un maraton purtând 125 de tricouri. Americanul a intrat în Cartea Recordurilor după o cursă contra cronometru
Maratonul cu tricouri, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un american pasionat de recorduri Guinness a reușit o performanță neobișnuită, alergând un maraton complet în timp ce purta 125 de tricouri unul peste altul. Potrivit publicației UPI, bărbatul a terminat cursa cu doar câteva minute înainte de limita impusă pentru omologarea recordului și spune că experiența a fost una dintre cele mai dificile din viața sa.

125 de tricouri și peste 42 de kilometri

David Rush, din statul american Idaho, este deja cunoscut pentru numărul impresionant de recorduri Guinness pe care le deține simultan. De această dată, el și-a propus să stabilească un nou record mondial pentru cele mai multe tricouri purtate în timpul unui maraton.

Provocarea a venit după ce, în 2025, reușise să stabilească recordul pentru semimaraton, alergând 21 de kilometri îmbrăcat cu 137 de tricouri.

„În entuziasmul acelei victorii, m-am simțit invincibil. Mi-am spus: «Dacă pot face asta pe 13 mile, cu siguranță pot dubla distanța». A fost un exemplu clasic că mândria vine înaintea unei căderi foarte dureroase”, a povestit Rush.

S-a antrenat luni întregi pentru provocare

Pentru a face față efortului, David Rush s-a pregătit timp de mai multe luni. El a alergat constant purtând greutăți suplimentare și mai multe straturi de haine, încercând să își obișnuiască organismul cu temperatura ridicată și cu greutatea echipamentului.

Încercarea oficială a avut loc pe 16 mai, în cadrul ediției din 2026 a competiției YMCA Famous Idaho Potato Marathon, unde Rush a luat startul îmbrăcat cu 125 de tricouri suprapuse.

A fost la un pas să ajungă la spital

Cursa nu a fost lipsită de momente dramatice. La un moment dat, alergătorul a început să sufere din cauza supraîncălzirii organismului, iar rezervele de gheață pe care le avea pentru răcorire s-au terminat.

El a fost nevoit să se oprească lângă un teren de golf aflat pe traseu.

„Patrick, unul dintre colegii mei care mă însoțeau, a fugit în magazinul terenului de golf și a cerut gheață de urgență. Gheața aceea a fost singurul motiv pentru care nu am ajuns la spital”, a spus Rush.

A terminat cu doar cinci minute înainte de limită

În ciuda dificultăților, americanul a reușit să încheie maratonul în 5 ore, 54 de minute și 50 de secunde, având un avans de doar cinci minute față de limita maximă de șase ore impusă de Guinness World Records pentru validarea recordului.

După cursă, Rush a descris efectele efortului extrem.

„Procesul de a scoate cele 125 de tricouri de pe mine a fost ca un exorcism. Pielea îmi era roșie, iritată și plină de răni sângerânde de aproximativ 12 centimetri, provocate de frecarea continuă a tricourilor timp de aproape șase ore. Spatele îmi rămăsese adâncit din cauza presiunii constante exercitate de cele aproape 20 de kilograme de haine”, a povestit el.

Guinness World Records a confirmat ulterior că David Rush a doborât oficial vechiul record, care era de 100 de tricouri purtate pe durata unui maraton.

CITEȘTE ȘI:

Wimbledon, mai mult decât un turneu de tenis. Eleganța britanică transformă fiecare ediție într-un adevărat spectacol

Invazie de cobre în China, după inundații. Sute de șerpi veninoși au scăpat din ferme, iar autoritățile sunt în alertă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Mă ura și îmi spunea că sunt grasă”: legenda WWE Rey Mysterio recunoaște că și-a rănit profund soția, Angie Gutierrez, în timpul celei de-a doua sarcini
Știri
„Mă ura și îmi spunea că sunt grasă”: legenda WWE Rey Mysterio recunoaște că și-a rănit profund soția,…
A murit profesorul universitar Pamfil Matei. Fost decan al Universității „Lucian Blaga”, a format generații de studenți și a lăsat o operă de referință pentru cultura română
Știri
A murit profesorul universitar Pamfil Matei. Fost decan al Universității „Lucian Blaga”, a format generații de studenți și…
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina bustul poetului: „De ce nu se pornește de la școli?”
Adevarul
Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
Click.ro
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru:...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
„Mă ura și îmi spunea că sunt grasă”: legenda WWE Rey Mysterio recunoaște că și-a rănit ...
„Mă ura și îmi spunea că sunt grasă”: legenda WWE Rey Mysterio recunoaște că și-a rănit profund soția, Angie Gutierrez, în timpul celei de-a doua sarcini
Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde
Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde
A murit profesorul universitar Pamfil Matei. Fost decan al Universității „Lucian Blaga”, a format ...
A murit profesorul universitar Pamfil Matei. Fost decan al Universității „Lucian Blaga”, a format generații de studenți și a lăsat o operă de referință pentru cultura română
„Zahărul din zmeură” a fost descoperit în spațiu. Descoperirea care ar putea schimba teoria despre ...
„Zahărul din zmeură” a fost descoperit în spațiu. Descoperirea care ar putea schimba teoria despre apariția vieții
O influenceriță a fost ucisă de fostul soțul după un trend pe Tiktok. Ce dezvăluire a făcut despre ...
O influenceriță a fost ucisă de fostul soțul după un trend pe Tiktok. Ce dezvăluire a făcut despre bărbat
Ultima barieră împotriva taifunurilor este în pericol. Cum încearcă filipinezii să salveze pădurile ...
Ultima barieră împotriva taifunurilor este în pericol. Cum încearcă filipinezii să salveze pădurile de mangrove
Vezi toate știrile