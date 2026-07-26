„Zahărul din zmeură” a fost descoperit în spațiu. Descoperirea care ar putea schimba teoria despre apariția vieții

Astronomii au identificat pentru prima dată în spațiul interstelar un zahăr simplu numit eritruloză, o substanță prezentă în cantități mici în zmeură și folosită inclusiv în produsele autobronzante.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature Astronomy și relatat de The Guardian, descoperirea sugerează că unele dintre ingredientele esențiale pentru apariția vieții se pot forma chiar între stele.

„Zahărul din zmeură” a fost descoperit în spațiu

Eritruloza a fost detectată într-un imens nor de gaz și praf cosmic, denumit G+0.693-0.027, aflat în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee. Descoperirea a fost făcută de o echipă de cercetători condusă de dr. Izaskun Jiménez-Serra, de la Centrul de Astrobiologie din Spania, cu ajutorul a două radiotelescoape spaniole.

Inițial, cercetătorii căutau zaharuri mai simple, cu trei atomi de carbon, însă fără succes. Surpriza a venit atunci când au identificat semnătura chimică a eritrulozei, un zahăr cu patru atomi de carbon.

„Este primul zahăr detectat vreodată în spațiul interstelar și este important deoarece ne arată că aceste zaharuri sunt mai răspândite decât credeam până acum”, a declarat Jiménez-Serra.

Descoperirea poate oferi indicii despre apariția vieții pe Pământ

Oamenii de știință încearcă de zeci de ani să înțeleagă cum au devenit zaharurile simple atât de abundente pe Pământul primordial, în condițiile în care experimentele de laborator arată că ele s-ar fi format cu dificultate pe planeta noastră.

Noua cercetare sugerează că astfel de compuși se pot forma în spațiu, pe particule microscopice de praf interstelar, prin reacția dintre alte două molecule organice, glicolaldehida și etilenglicolul, chiar și la temperaturi extreme, de aproximativ minus 250 de grade Celsius.

Ulterior, aceste particule pot ajunge pe planete odată cu asteroizii și cometele.

Cercetătorii estimează că, în perioada cunoscută drept Marele Bombardament Târziu, milioane de tone de eritruloză ar fi putut ajunge pe Pământ odată cu impacturile repetate ale corpurilor cosmice.

„Acest aport masiv de compuși organici ar fi putut contribui la formarea „supelor prebiotice” în care au fost sintetizate primele biomolecule”, explică Jiménez-Serra.

O piesă importantă din puzzle-ul originii vieții

Pe lângă rolul lor ca sursă de energie, zaharurile simple pot participa la formarea ribonucleotidelor, componente esențiale ale ARN-ului, considerat primul material genetic al organismelor vii, înainte de apariția ADN-ului.

Profesorul Yoshihiro Furukawa, de la Universitatea Tohoku din Japonia, care a identificat anterior zaharuri pe asteroidul Bennu, consideră că noua descoperire confirmă o ipoteză discutată de mult timp.

„Zaharurile formate în mediul interstelar pot ajunge pe Pământ și pe alte planete prin praful cometelor. Acest aport ar fi putut facilita apariția vieții, dacă mediul planetar a permis transformarea acestor molecule în sisteme biologice, deși acest proces rămâne încă neclar”, afirmă cercetătorul.

Deși eritruloza este cunoscută și pentru utilizarea sa în produsele autobronzante, în spațiu ea capătă o semnificație mult mai profundă: oferă un nou indiciu că ingredientele necesare apariției vieții ar putea fi mult mai răspândite în Univers decât se credea până acum.

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