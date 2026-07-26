Iustina Luchian a devenit mamă pentru a doua oară. Primele imagini cu micuțul Milan

Fericire fără margini în familia Insula iubirii! Iustina și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară! Avem primele imagini cu micuțul Milan de la maternitate.

Duminică, 26 iulie, Iustina Luchian a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă de la Insula iubirii a născut un băiețel de nota 10, pe care a ales să-l numească Milan. Cornel și Iustina mai au împreună o fetiță, pe nume Ivana – vezi imagini în GALERIA FOTO de mai jos.

Iustina Luchian a născut un băiețel

Anunțul nașterii a fost făcut public pe o rețea de socializare, unde Iustina a încărcat primele imagini din maternitate, alături de tatăl copiilor și de fetița lor: „26.07.2026. De astăzi, lumea noastră are un nou nume: Milan. Bine ai venit, minunea noastră”, a fost mesajul transmis de Iustina.

Postare Iustinei a strâns sute de aprecieri, comentarii și felicitări, iar printre cei care i-au transmis gânduri bune se numără și foștii colegi de la Insula iubirii, cu care a legat o prietenie strânsă după terminarea filmărilor.

Cristina Rotaru: „Heeeei, vă iubesc” Maria Avram: „Felicitări frumoșilor! Să vă facă cei mai fericiți părinți” Francesca Sarao: „Hai cu botezuuuuul! Felicitări dragilor. Vă pupăm tare” Simona: „Felicitări mămică! Ești o eroină, să vă aducă doar fericire Milan. Love youuuu”

Iustina și Cornel au împlinit 2 ani de căsnicie

Înainte cu doar câteva zile să devină părinți pentru a doua oară, Iustina și Cornel au sărbătorit 2 ani de căsnicie. După experiența intensă de la Insula iubirii, unde au fost la un pas să de despartă, în ciuda provocărilor, cei doi au ajuns la concluzia că iubirea dintre ei este mai puternică decât orice obstacol.

Într-o postare pe social media, Iustina a transmis un mesaj încărcat de emoție, în care și-a exprimat recunoștința pentru drumul parcurs împreună și pentru echilibrul pe care l-au găsit ca familie – vezi AICI imagini de la aniversare.

„2 ani de căsătorie, cu zâmbete, împliniri și amintiri de neuitat. Mereu noi, doi nebuni care se iubesc enorm.”, a scris Iustina pe social media.

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