S-a emis Ro-Alert, după ce Iris a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Tânăra este căutată de 2 zile

Alertă de dispariție în București! Autortitățile au emis mesaj Ro-Alert după ce Piron Iris Anastasia a plecat de la o adresă din Sectorul 6 și nu a mai revenit. Oamenii legi cer ajutorul populației pentru găsirea tinerei de 22 de ani și au făcut publice semnalmentele acesteia. Cei care o văd sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Dispariția tinerei de 22 de ani a fost semnalată în urmă cu două zile, vineri, 24 iulie, când, în jurul orei 09:30, a plecat de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei și nu mai putut fi contactată. Când a fost văzută ultima dată, Iris era îmbrăcată cu o pereche de blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri și o pereche de adidași de culoare deschisă. Ca semn distinctiv, aceasta poartă ochelari de vedere și are trei tatuaje.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.73, greutate: 50 kg, corpolență: slab, culoare păr: blond, lungime păr: lung, culoare ochi: albaștri. Afectiune medicala nr. 1: Afectiune: AJUTOARE ARTIFICIALE, Tip: OCHELARI.

Tatuaj nr. 1: Clasa: ANIMAL, Tip: PISICI ȘI CAPETE DE PISICI, Culori: MONOCOLOR, Parte corp:SUPERIOARĂ, Loc: BRAȚ, Descriere: 3 PISICI.

Tatuaj nr. 2: Clasa: ANIMAL, Tip: PĂSĂRI, Culori:BICOLOR, Parte corp: SUPERIOARĂ, Loc:SPATE, Descriere:3 GĂRGĂRIȚE.

Tatuaj nr. 3: Clasa: SIMBOL, Tip: SIMBOLURI NAȚIONALE, Culori: MONOCOLOR, Parte corp: SUPERIOARĂ, Loc:BRAȚ, Descriere: UN MODEL POPULAR.

La data de 24.07.2026, numita PIRON IRIS ANTASTASIA, de 22 de ani a plecat de la adresa din București , sector 6, fără să mai revină la domiciliu. Semnalmente: înălțime 1.74 cm, greutate 50 kg, ochi albaștri, păr blond. Îmbrăcată cu blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri/ negru „Nike”, adidași de culoare deschisă. Orice informație va fi transmisă la 112.”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Iris Anastasia Prion

Cine o vede pe Iris Anastasia Piron este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.