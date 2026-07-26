Acasă » Știri » Un bărbat s-a urcat deghizat pe Cazinoul din Constanța. Imaginile au devenit virale

Un bărbat s-a urcat deghizat pe Cazinoul din Constanța. Imaginile au devenit virale

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 19:02
Un bărbat s-a urcat pe Cazinoul din Constanța / Sursa foto: Captură video TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat a sfidat orice regulă de siguranță și s-a urcat pe cupola Cazinoului din Constanța, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului. Imaginile cu acesta au fost surprinse de mai mulți martori și distribuite pe TikTok, unde au devenit rapid virale. Clipurile publicate de utilizatori au adunat numeroase vizualizări și comentarii, iar gestul său a stârnit atât uimire, cât și îngrijorare.

În filmările apărute pe rețelele de socializare se vede cum tânărul ajunge pe una dintre cupolele clădirii istorice, aflată la mare înălțime. Îmbrăcat în haine închise la culoare și cu o cagulă roșie care îi acoperă fața, acesta pare complet lipsit de teamă, deși se află într-o zonă extrem de periculoasă și greu accesibilă.

Sursa foto: Captură video Tiktok

Bărbatul s-a urcat fără echipament pe cupola cazinoului

Fără să folosească vreun echipament de protecție, bărbatul își scoate telefonul mobil și începe să își facă fotografii selfie, ignorând riscurile la care se expune. Întreaga scenă a fost filmată de persoane aflate în apropiere, iar imaginile au circulat rapid pe internet.

Videoclipurile au generat un val de reacții din partea internauților. Unii au făcut glume pe seama curajului său și l-au comparat cu celebrul personaj Spiderman, în timp ce alții s-au întrebat cum a reușit să ajungă pe cupolă fără să fie observat de personalul de pază sau de autorități.

„Cum a reușit să se urce acolo fără să-l vadă nimeni?”, a fost unul dintre comentarile internauților.

De asemenea, numeroși utilizatori au ridicat semne de întrebare cu privire la măsurile de securitate existente în jurul Cazinoului și la modul în care un astfel de incident a fost posibil. Mulți s-au întrebat dacă bărbatul a fost identificat după ce a coborât și dacă a fost sancționat pentru fapta sa.

CITEȘTE ȘI: Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi

Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia. Cât plătește o persoană pentru un singur prânz

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime. Primele imagini cu atacatorul
Știri
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime.…
Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama Ucrainei
Știri
Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama…
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice
Adevarul
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
Click.ro
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime. Primele imagini ...
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime. Primele imagini cu atacatorul
Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama Ucrainei
Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama Ucrainei
Cum se simte bărbatul care a fost aproape aspirat în timpul zborului la Ryanair. A avut nevoie de spitalizare ...
Cum se simte bărbatul care a fost aproape aspirat în timpul zborului la Ryanair. A avut nevoie de spitalizare după incident
Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Avem primele imagini de la eveniment
Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Avem primele imagini de la eveniment
Imagini rare surprinse în Prahova. Motivul pentru care peștii sar din apă
Imagini rare surprinse în Prahova. Motivul pentru care peștii sar din apă
Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante despre cea mai grea discuție purtată cu fiica sa. Cum ...
Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante despre cea mai grea discuție purtată cu fiica sa. Cum i-a explicat lui Iris ce s-a întâmplat cu Nosfe
Vezi toate știrile