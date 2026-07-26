Un bărbat s-a urcat deghizat pe Cazinoul din Constanța. Imaginile au devenit virale

Un bărbat a sfidat orice regulă de siguranță și s-a urcat pe cupola Cazinoului din Constanța, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului. Imaginile cu acesta au fost surprinse de mai mulți martori și distribuite pe TikTok, unde au devenit rapid virale. Clipurile publicate de utilizatori au adunat numeroase vizualizări și comentarii, iar gestul său a stârnit atât uimire, cât și îngrijorare.

În filmările apărute pe rețelele de socializare se vede cum tânărul ajunge pe una dintre cupolele clădirii istorice, aflată la mare înălțime. Îmbrăcat în haine închise la culoare și cu o cagulă roșie care îi acoperă fața, acesta pare complet lipsit de teamă, deși se află într-o zonă extrem de periculoasă și greu accesibilă.

Bărbatul s-a urcat fără echipament pe cupola cazinoului

Fără să folosească vreun echipament de protecție, bărbatul își scoate telefonul mobil și începe să își facă fotografii selfie, ignorând riscurile la care se expune. Întreaga scenă a fost filmată de persoane aflate în apropiere, iar imaginile au circulat rapid pe internet.

Videoclipurile au generat un val de reacții din partea internauților. Unii au făcut glume pe seama curajului său și l-au comparat cu celebrul personaj Spiderman, în timp ce alții s-au întrebat cum a reușit să ajungă pe cupolă fără să fie observat de personalul de pază sau de autorități.

„Cum a reușit să se urce acolo fără să-l vadă nimeni?”, a fost unul dintre comentarile internauților.

De asemenea, numeroși utilizatori au ridicat semne de întrebare cu privire la măsurile de securitate existente în jurul Cazinoului și la modul în care un astfel de incident a fost posibil. Mulți s-au întrebat dacă bărbatul a fost identificat după ce a coborât și dacă a fost sancționat pentru fapta sa.

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