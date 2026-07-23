Acasă » Știri » Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia. Cât plătește o persoană pentru un singur prânz

Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia. Cât plătește o persoană pentru un singur prânz

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 07:36
Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia. Cât plătește o persoană pentru un singur prânz
Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este vară, sezon estival, însă litoralul românesc nu mai este la fel de aglomerat ca în alți ani. Creșterea constantă a prețurilor îi determină pe mulți români să-și regândească planurile de vacanță sau chiar să renunțe la concediul de la mare. Costurile sunt mari la aproape fiecare pas, iar nici restaurantele de tip „împinge tava”, considerate până acum o variantă accesibilă, nu mai sunt o alegere atât de prietenoasă cu bugetul.

Mamaia a fost mereu considerată cea mai scumpă stațiune de pe litoralul românesc, iar acest lucru se vede inclusiv în prețurile practicate la autoserviri. De la băuturi până la preparatele principale, nota de plată poate urca rapid, astfel că un simplu prânz ajunge să coste aproape cât o masă într-un restaurant clasic. Cât trebuie să scoată din buzunar un turist pentru o singură masă?

Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia

Vacanța pe litoral presupune în acest an un buget mult mai generos decât în sezoanele precedente. Scumpirile se văd inclusiv la cele mai banale produse. Un exemplu care i-a surprins pe turiști este prețul unei sticle de apă de 500 ml. În unele autoserviri din Mamaia, aceasta costă 12 lei, în timp ce un pahar de bere draft poate fi cumpărat cu doar 10 lei.

Nici preparatele din meniurile restaurantelor de tip „împinge tava” nu mai sunt ieftine. Cum multe dintre felurile principale sunt vândute la suta de grame, valoarea bonului final poate crește rapid. De exemplu, o ciorbă de pui a la grec sau o ciorbă de burtă costă 27 de lei, în timp ce o porție de hamsii ajunge la 14 lei.

La felul principal, turiștii pot plăti 14 lei pentru 100 de grame de piept de pui la grătar sau pulpe de pui, 15 lei pentru 100 de grame de păstrăv ori file de crap la grătar și tot 15 lei pentru 100 de grame de calamar pane. Cartofii prăjiți costă 8 lei pentru 100 de grame, iar o salată de varză ajunge la 10 lei. Dacă aleg un burger de vită cu cartofi prăjiți, costul este de 40 de lei, iar pentru o pizza prețul a ajuns la 43 de lei.

Astfel, un prânz format dintr-o ciorbă (27 de lei), aproximativ 200 de grame de piept de pui la grătar (28 de lei), o porție de cartofi prăjiți (16 lei), o salată de varză (10 lei) și o băutură răcoritoare de 500 ml (12 lei) ajunge la 93 de lei. Dacă se adaugă o chiflă, un sos sau o cafea după masă, nota de plată depășește cu ușurință pragul de 100 de lei pentru o singură persoană. Iar în cazul unei familii de patru persoane, costurile pentru un banal prânz ajung să fie destul de ridicate.

Iar cheltuielile nu se opresc aici. Cazarea pentru un sejur de șase zile, cu mic dejun inclus, poate costa între 5.500 și 6.500 de lei, în timp ce închirierea unui șezlong ajunge la 50 de lei pe zi. Pentru mulți turiști, vacanța la mare a devenit, astfel, un „lux” care necesită un buget considerabil.

 

CITEȘTE ȘI:

Nu este o glumă! Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026

Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la „împinge tava”, dar surpriza a fost alta: „Unde e carnea?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Știri
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Știri
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Mediafax
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Digi24
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii
Digi 24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că...
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
Digi24
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții ...
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 ...
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este ...
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Vezi toate știrile