Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia. Cât plătește o persoană pentru un singur prânz

Este vară, sezon estival, însă litoralul românesc nu mai este la fel de aglomerat ca în alți ani. Creșterea constantă a prețurilor îi determină pe mulți români să-și regândească planurile de vacanță sau chiar să renunțe la concediul de la mare. Costurile sunt mari la aproape fiecare pas, iar nici restaurantele de tip „împinge tava”, considerate până acum o variantă accesibilă, nu mai sunt o alegere atât de prietenoasă cu bugetul.

Mamaia a fost mereu considerată cea mai scumpă stațiune de pe litoralul românesc, iar acest lucru se vede inclusiv în prețurile practicate la autoserviri. De la băuturi până la preparatele principale, nota de plată poate urca rapid, astfel că un simplu prânz ajunge să coste aproape cât o masă într-un restaurant clasic. Cât trebuie să scoată din buzunar un turist pentru o singură masă?

Bon uriaș la „împinge tava” în Mamaia

Vacanța pe litoral presupune în acest an un buget mult mai generos decât în sezoanele precedente. Scumpirile se văd inclusiv la cele mai banale produse. Un exemplu care i-a surprins pe turiști este prețul unei sticle de apă de 500 ml. În unele autoserviri din Mamaia, aceasta costă 12 lei, în timp ce un pahar de bere draft poate fi cumpărat cu doar 10 lei.

Nici preparatele din meniurile restaurantelor de tip „împinge tava” nu mai sunt ieftine. Cum multe dintre felurile principale sunt vândute la suta de grame, valoarea bonului final poate crește rapid. De exemplu, o ciorbă de pui a la grec sau o ciorbă de burtă costă 27 de lei, în timp ce o porție de hamsii ajunge la 14 lei.

La felul principal, turiștii pot plăti 14 lei pentru 100 de grame de piept de pui la grătar sau pulpe de pui, 15 lei pentru 100 de grame de păstrăv ori file de crap la grătar și tot 15 lei pentru 100 de grame de calamar pane. Cartofii prăjiți costă 8 lei pentru 100 de grame, iar o salată de varză ajunge la 10 lei. Dacă aleg un burger de vită cu cartofi prăjiți, costul este de 40 de lei, iar pentru o pizza prețul a ajuns la 43 de lei.

Astfel, un prânz format dintr-o ciorbă (27 de lei), aproximativ 200 de grame de piept de pui la grătar (28 de lei), o porție de cartofi prăjiți (16 lei), o salată de varză (10 lei) și o băutură răcoritoare de 500 ml (12 lei) ajunge la 93 de lei. Dacă se adaugă o chiflă, un sos sau o cafea după masă, nota de plată depășește cu ușurință pragul de 100 de lei pentru o singură persoană. Iar în cazul unei familii de patru persoane, costurile pentru un banal prânz ajung să fie destul de ridicate.

Iar cheltuielile nu se opresc aici. Cazarea pentru un sejur de șase zile, cu mic dejun inclus, poate costa între 5.500 și 6.500 de lei, în timp ce închirierea unui șezlong ajunge la 50 de lei pe zi. Pentru mulți turiști, vacanța la mare a devenit, astfel, un „lux” care necesită un buget considerabil.

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Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la „împinge tava”, dar surpriza a fost alta: „Unde e carnea?”