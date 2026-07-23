Regele Charles le-ar fi transmis un avertisment ferm lui Harry și Meghan: „Țineți-vă gura închisă”

Noi detalii ies la iveală după vizita prințului Harry și a lui Meghan Markle în UK. Potrivit unor surse apropiate regelui Charles, acesta le-ar fi transmis celor doi un avertisment ferm după ce s-au întâlnit în iulie 2026. Află detalii!

Condiția impusă de regele Charles lui Harry

Potrivit Express, regele s-a întâlnit în urmă cu câteva zile cu fiul lui cel mic și cu soția acestuia. La reuniune au fost prezenți și cei doi copii ai cuplului, printul Archie și prințesa Lilibet. Întâlnirea ar fi fost așteptată cu mare interes de ambele părți, regele dorind să-și revadă nepoții pe care nu-i mai văzuse de 4 ani.

Vizita a avut loc cu câteva condiții impuse de regele Charles. Una dintre ele a fost ca regina Camilla să fie și ea prezentă, mama vitregă a lui Harry renunțând la câteva activități din agenda sa plină pentru reuniunea de familie. Faptul că regele Charles este extrem de flexibil în relația cu Harry l-a nemulțumit total pe prințul William, fratele mai mare.

„Este convins că experiențele prin care au trecut le-au schimbat perspectiva și că au devenit mai modești. Vrea să creadă că acum înțeleg ce este în joc și că păstrarea relației cu Familia Regală este mai importantă pentru ei decât să câștige dispute publice sau să răscolească vechi resentimente”, a mărturisit o sursă apropiată Familiei Regale.

Regele Charles, avertisment ferm pentru Harry și Meghan

După ce întâlnirea celor două familii a avut loc, regele Charles le-a impus un set de reguli ferme ducilor de Sussex. Acest lucru s-a datorat declarațiilor publice pe care Harry și Meghan Markle le-au tot făcut în America, de când au părăsit Marea Britanie.

Potrivit publicației Closer, regele le-a spus celor doi să nu mai expună public conflictele din familie. Orice nemulțumire ar avea cu membrii Firmei, cum a mai fost numită Familia Regală, trebuie rezolvată în privat. Dacă prințul Harry și Meghan Markle nu respectă această cerință, nu vor mai avea nicio șansă la reconciliere cu Coroana.

„Mai presus de orice, trebuie să își țină gura închisă în privința a tot ceea ce se întâmplă între zidurile Palatului. Charles se așteaptă, de asemenea, ca Harry să se comporte cu umilința și eleganța cu care a fost crescut, nu să încerce să dicteze regulile sau să reacționeze la fiecare provocare”, a declarat sursa.

Regele Charles nu mai vrea scurgeri de informații

Se pare că regele a fost cât se poate de hotărât în deciziile sale. Singura modalitate prin care Harry și Meghan Markle, împreună cu copiii lor, se pot întoarce în familia regală este dacă păstrează tăcerea. Pe scurt, este ultima lor șansă de a se reîntoarce în sânul Coroanei.

„Dacă va respecta regulile, există o cale de întoarcere. Însă dacă vor mai exista scurgeri de informații, ieșiri publice sau orice semn de lipsă de respect față de monarhie, Charles a spus limpede că atunci totul se va încheia definitiv. Aceasta este, fără îndoială, ultima șansă”, a mai spus sursa citată.

William și Kate au fost dați ca exemplu

În continuare, se pare că sursa a expus și un detaliu care probabil i-a nemulțumit pe Harry și Meghan. Regele Charles le-a spus celor doi să nu mai ia orice lucru atât de personal, dându-i exemplu pe William și Kate.

„William și Kate aleg de multe ori să întoarcă și celălalt obraz, iar Charles i-a spus lui Harry că ar trebui să le urmeze exemplul.”

Prințul William nu a fost de acord cu vizita fratelui său în Marea Britanie. Nu este singurul membru care a avut această părere, dar a fost cel mai vocal în privința acestui subiect. William nu consideră că cei doi trebuie să fie primiți cu brațele deschise după tot ce au făcut.

„A făcut exact opusul a ceea ce și-ar fi dorit majoritatea oamenilor din Palat, în special William. Acest lucru a stârnit multe nemulțumiri și există îngrijorări reale în cadrul Familiei Regale că acesta este doar începutul și că Harry și Meghan vor începe să ceară din ce în ce mai mult, pe măsură ce se vor simți din nou confortabil.”

CITEȘTE ȘI:

Prințul Harry a dezvăluit obsesia „febrilă” a Familiei Regale, ascunsă de ochii publicului

Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, cu câteva săptămâni înainte să nască