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Dieta Andreei Esca. La ce alimente a renunțat știrista de la Pro TV

De: Anca Chihaie 23/07/2026 | 06:20
Dieta Andreei Esca. La ce alimente a renunțat știrista de la Pro TV
Andreea Esca/PRO TV. Sursă: Instagram
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Andreea Esca continuă să fie una dintre cele mai admirate prezențe din televiziunea românească, iar aparițiile sale impecabile stârnesc adesea curiozitatea publicului. La 53 de ani, prezentatoarea reușește să își păstreze silueta și spune că rezultatele nu au venit în urma unor cure de slăbire extreme, ci datorită unor schimbări făcute treptat în alimentație și în stilul de viață.

În urmă cu ceva timp, vedeta a reușit să scape de 9 kilograme în aproximativ nouă luni, ajungând de la 64 la 53 de kilograme. Transformarea nu a fost bazată pe înfometare sau pe regimuri restrictive, ci pe renunțarea la câteva alimente considerate responsabile pentru acumularea kilogramelor în plus și pe menținerea unei rutine active.

Ce dietă are Andreea Esca

Printre primele schimbări pe care le-a făcut s-a numărat reducerea semnificativă a consumului de dulciuri. De asemenea, din meniul zilnic au dispărut pâinea, pastele și cartofii, alimente pe care multe persoane încearcă să le limiteze atunci când își doresc să slăbească. În locul acestora, Andreea Esca a preferat o alimentație mai echilibrată, fără excese și fără reguli imposibil de respectat pe termen lung.

Prezentatoarea nu s-a declarat niciodată adepta dietelor drastice, considerând că schimbările făcute treptat sunt mai ușor de păstrat în timp. Tocmai această abordare i-a permis să slăbească într-un ritm constant, fără fluctuații majore de greutate și fără să simtă că face sacrificii imposibile.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus.

Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a transmis Andreea.

Pe lângă alimentație, sportul ocupă un loc important în programul său. Andreea Esca a inclus mișcarea în rutina zilnică de foarte mulți ani și consideră că activitatea fizică este esențială pentru menținerea sănătății și a tonusului. Exercițiile regulate au contribuit atât la pierderea kilogramelor, cât și la păstrarea unei forme fizice bune.

Un alt aspect care o diferențiază este faptul că nu a fumat niciodată și consumă alcool doar foarte rar. Aceste obiceiuri, alături de alimentația echilibrată și de sport, fac parte din stilul de viață pe care îl urmează de ani buni și care îi oferă energia necesară pentru ritmul alert al activității profesionale.

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