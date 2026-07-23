Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Familia sa îl conduce astăzi pe ultimul drum

Zdeněk Chovanec, fost pilot în FIA Formula 3, s-a stins din viață pe 18 iulie 2026, la doar 21 de ani. Moartea sa a fost anunțată marți seara, însă cauza decesului nu a fost făcută publică momentan. Află detalii!

Pilotul Zdeněk Chovanec a murit

Chovanec s-a născut 9 octombrie 2004 în Puerto La Cruz, Venezuela. În copilărie s-a mutat împreună cu familia la Praga, în Cehia – țara natală a tatălui său, iar în 2018 s-a stabilit în Portugalia. Tânărul era cunoscut în special pentru evoluțiile sale din Formula 3 alături de echipa cehă Charouz Racing System, în sezoanele 2021 și 2022.

Primele interacțiuni cu motorsportul le-a avut pe circuitul Kartódromo Cabo do Mundo, unde și-a început și cariera în karting. În 2018 a terminat pe locul al nouălea în categoria Junior a Campionatului Național de Karting al Portugaliei. Un an mai târziu, a ocupat locul șase la categoria X30 și apoi a concurat în Campionatul Spaniol de Karting.

În 2020 a trecut la monoposturi, debutând în Campionatul F4 UAE pentru Xcel Motorsport. A urcat de două ori pe podium, de fiecare dată pe locul al treilea, și a încheiat sezonul pe poziția a șaptea în clasamentul general. A concurat și în Campionatul Italian de Formula 4 pentru echipa Bhaitech.

Deși nu a disputat întregul sezon, a terminat pe locul 17 în clasamentul general. Cea mai bună clasare a fost locul cinci pe circuitul de la Imola.

Cine a fost Zdeněk Chovanec

Pilotul Zdeněk Chovanec era absolvent al Colégio Novo da Maia, din apropierea orașului Porto. Cunoscuții lui îl descriu ca un tânăr amabil și amuzant. Era pasionat de mecanică și adora să lucreze la mașini pe stradă. În paralel, învăța să cânte la pian clasic.

Până la ora actuală, familia lui nu a precizat cauza oficială a decesului. Potrivit publicației O Notícias de Trofa, priveghiul a avut loc miercuri dimineață, la Tanatorio de Matosinhos. Înmormântarea este programată pentru 23 iulie, în același loc.

Proiecte care nu s-au mai concretizat

Cu toate că a avut o carieră scurtă, tânărul era un pilot promițător, potrivit feederseries.net. În 2021 urma să participe în Campionatul Portugaliei de Viteză la volanul unui Ferrari 458 Challenge.

În 2023, Chovanec trebuia să concureze pentru echipa germană GetSpeed într-un Mercedes-AMG GT3 în GT World Challenge Europe Endurance Cup.

La începutul lui 2025 figura pe lista participanților la testele de pre-sezon organizate la Daytona International Speedway pentru seria americană ARCA Menards.

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