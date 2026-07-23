Acasă » Știri » Sport » Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Familia sa îl conduce astăzi pe ultimul drum

Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Familia sa îl conduce astăzi pe ultimul drum

De: Irina Maria Daniela 23/07/2026 | 06:30
Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Familia sa îl conduce astăzi pe ultimul drum
Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Zdeněk Chovanec, fost pilot în FIA Formula 3, s-a stins din viață pe 18 iulie 2026, la doar 21 de ani. Moartea sa a fost anunțată marți seara, însă cauza decesului nu a fost făcută publică momentan. Află detalii!

Pilotul Zdeněk Chovanec a murit

Chovanec s-a născut 9 octombrie 2004 în Puerto La Cruz, Venezuela. În copilărie s-a mutat împreună cu familia la Praga, în Cehia – țara natală a tatălui său, iar în 2018 s-a stabilit în Portugalia. Tânărul era cunoscut în special pentru evoluțiile sale din Formula 3 alături de echipa cehă Charouz Racing System, în sezoanele 2021 și 2022.

Primele interacțiuni cu motorsportul le-a avut pe circuitul Kartódromo Cabo do Mundo, unde și-a început și cariera în karting. În 2018 a terminat pe locul al nouălea în categoria Junior a Campionatului Național de Karting al Portugaliei. Un an mai târziu, a ocupat locul șase la categoria X30 și apoi a concurat în Campionatul Spaniol de Karting.

În 2020 a trecut la monoposturi, debutând în Campionatul F4 UAE pentru Xcel Motorsport. A urcat de două ori pe podium, de fiecare dată pe locul al treilea, și a încheiat sezonul pe poziția a șaptea în clasamentul general. A concurat și în Campionatul Italian de Formula 4 pentru echipa Bhaitech.

Deși nu a disputat întregul sezon, a terminat pe locul 17 în clasamentul general. Cea mai bună clasare a fost locul cinci pe circuitul de la Imola.

Cine a fost Zdeněk Chovanec

Pilotul Zdeněk Chovanec era absolvent al Colégio Novo da Maia, din apropierea orașului Porto. Cunoscuții lui îl descriu ca un tânăr amabil și amuzant. Era pasionat de mecanică și adora să lucreze la mașini pe stradă. În paralel, învăța să cânte la pian clasic.

Până la ora actuală, familia lui nu a precizat cauza oficială a decesului. Potrivit publicației O Notícias de Trofa, priveghiul a avut loc miercuri dimineață, la Tanatorio de Matosinhos. Înmormântarea este programată pentru 23 iulie, în același loc.

Proiecte care nu s-au mai concretizat

Cu toate că a avut o carieră scurtă, tânărul era un pilot promițător, potrivit feederseries.net. În 2021 urma să participe în Campionatul Portugaliei de Viteză la volanul unui Ferrari 458 Challenge.

În 2023, Chovanec trebuia să concureze pentru echipa germană GetSpeed într-un Mercedes-AMG GT3 în GT World Challenge Europe Endurance Cup.

La începutul lui 2025 figura pe lista participanților la testele de pre-sezon organizate la Daytona International Speedway pentru seria americană ARCA Menards.

CITEȘTE ȘI

Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este Yakir Levi

Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Sport
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Mediafax
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Digi24
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii
Digi 24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că...
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
Digi24
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții ...
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 ...
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este ...
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Vezi toate știrile