Ce riscuri are dieta cu pepene roșu, potrivit specialistei în nutriție Carmen Brumă: „Nu contează doar câte kilograme ai pierdut”

Experta în nutriție Carmen Brumă a abordat o dietă pe care multe femei o țin vara: cea cu pepene roșu. Specialista a explicat ce riscuri are consumul ridicat al acestui aliment, precum și ce se întâmplă după ce se revine la o alimentație normală. Află detalii!

Ce riscuri are dieta cu pepene roșu

Specialista în nutriție a abordat un subiect interesant, care se discută mereu vara: dieta cu pepene roșu. Acest fruct estival, zemos, delicios și răcoritor este consumat des în lunile calde pentru că este hidratant. În plus, 100 de grame de pepene roșu au aproximativ 30 de calorii.

Carmen Brumă a discutat, pe scurt, ce riscuri are un consum ridicat de pepene roșu. Chiar dacă pare o dietă eficientă care duce la scăderea în greutate, specialista în nutriție susține că se pierde multă masă musculară. În plus, după ce dieta se termină și se revine la o alimentație normală, kilogramele încep să se acumuleze din nou.

„Sigur, sigur, ți-a zis ție o vecină că dieta cu pepene e cea mai bună. Dar știi ce nu ți-a zis? Că e dezechilibrată, că nu-ți asigură suficientă proteină, că pierzi multă masă musculară, nu doar grăsime, că după ce se termină sezonul pepenelui și te întorci la alimentația normală, de cele mai multe ori kilogramele revin însoțite cu și mai multă grăsime. Adevărul e că, atunci când slăbești, nu contează doar câte kilograme ai pierdut. Poți avea aceeași greutate pe cântar, dar mai puțină grăsime viscerală și mai multă masă musculare, iar ăsta e un progres real pentru sănătate”, a mărturisit Carmen Brumă pe Instagram.

De ce nu slăbim corect cu pepene roșu

Carmen Brumă a mai explicat și de ce nu este sănătos să ținem o dietă exclusiv cu pepene roșu. Aceasta susține că mulți oameni renunță la alimente care furnizează proteine, fapt ce duce la pierderea masei musculare. Acest lucru dă impresia că am slăbit, dar pierdem un lucru esențial care ne ajută în viața de zi cu zi – mersul, cel mai important.

În plus, după ce încheiem dieta, Carmen Brumă spune că ne confruntăm cu o senzație accentuată de foame. Acest lucru poate duce la un consum mai mare de alimente și punerea la loc a kilogramelor date jos în timpul verii. Carmen susține că trebuie să fim atenți la procesul pe care îl alegem când vrem să slăbim.

„Pepenele este un aliment sănătos. Dieta cu pepene exclusiv, nu este. Când slăbești, nu contează doar câte kilograme ai pierdut, ci ce ai pierdut. O dietă dezechilibrată, bazată aproape exclusiv pe un singur aliment, poate însemna: aport insuficient de proteine;

pierdere de masă musculară;

senzație accentuată de foame după încheierea dietei;

recâștigarea kilogramelor pierdute, uneori cu un procent mai mare de grăsime corporală. De aceea, nu mă uit doar la greutate, ci și la compoziția corporală. Grăsimea viscerală, masa musculară sau nivelul de hidratare îți oferă o imagine mult mai corectă asupra progresului decât simplul număr de pe cântar”, a mai scris aceasta pe rețelele sociale.

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