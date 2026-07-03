De ce trebuie să mâncăm pepene cu brânză și mentă, potrivit lui Carmen Brumă

Carmen Brumă susține că pepenele cu brânză și mentă este o combinație foarte sănătoasă. Grăsimile din brânză încetinesc digestia și ajută ca licopenul din pepene să se absoarbă mai bine. Află mai multe detalii de la expertă!

De ce trebuie să mâncăm pepene cu brânză

Pentru că a venit vara și pepenii au apărut deja în supermarketuri și piețe, Carmen Brumă a dat fuga și și-a cumpărat acest deliciu estival. Dar specialista în alimentație, care se află în anul doi la master în Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila București, nu îl mănâncă simplu.

Vedeta TV și-a făcut o combinație sănătoasă și răcoritoare, care o hidratează de minune în zilele caniculare. Carmen a pregătit o porție de pepene roșu cu brânză și câteva frunze de mentă fresh. Aceasta susține că este o combinație cu un indice glicemic echilibrat.

„Mulți evită pepenele roșu pentru că are indice glicemic mare, dar când îl combini cu brânză, se întâmpla ceva interesant. Proteinele și grăsimile din brânză încetinesc digestia, iar răspunsul glicemic al mesei respective e mai echilibrat”, își începe Carmen Brumă mesajul.

Grăsimea din brânză ajută absorbția licopenul

În continuare, specialista în nutriție a explicat și ce beneficii mai are brânza adăugată peste pepenele roșu. Grăsimile din acest produs favorizează absorbția licopenului, antioxidantul care colorează acest fruct de vară. Printre beneficiile combinației se numără și hidratarea, car și o cantitate bună de proteine, grăsime, calciu și potasiu.

„Pepenele e bogat în licopen, antioxidantul care îi dă culoarea roșie. Pentru că licopenul este liposolubil, grăsimile din brânză îi sporesc absorbția. Pepenele hidratează și aduce potasiu. Brânza completează masa cu proteine, grăsimi și calciu, iar câteva frunze de mentă aduc prospețime și pot susține digestia. Bunica mea mânca asta în fiecare vară. Nu știa ea ce e licopenul și indicele glicemic. Dar știa intuitiv că asta e o combinație sănătoasă. Astăzi știm că există și explicații nutriționale: proteinele și grăsimile din brânză echilibrează masa, iar licopenul din pepene se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor”, a mărturisit Carmen Brumă pe Instagram.

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