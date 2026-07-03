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Check in | Cât am dat pe o porție de Fish and Chips în Londra

De: Mara Dobre 03/07/2026 | 06:30
Check in | Cât am dat pe o porție de Fish and Chips în Londra
Check in | Cât am dat pe o porție de Fish and Chips în Londra
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Londra este una dintre cele mai impresionante locații în care am ajuns. Am fost nerăbdătoare să văd pentru prima dată celebrul Big Ben, London Eye, dar și Palatul Buckingham. Bineînțeles nu puteam rata Fish and Chips, unul dintre preparatele tradiționale din Anglia. 

Când eram mică, în școala generală, profesoara mea de română a organizat o excursie în Anglia. Pe atunci nu eram atât de interesată, însă atunci când au revenit în țară și colegii au povestit experiențele lor mi-am spus că trebuie să ajung și eu neapărat. Ani mai târziu, am reușit să văd cu ochii mei străduțele pline de viață, oamenii care mulțumesc la orice și își cer scuze la fiecare pas, celebrul Big Ben, London Eye, Palatul Buckingham, parcurile imense și multe altele pe care o să vi le dezvălui mai jos. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât am dat pe o porție de Fish and Chips în Londra

Am avut două cazări în timpul vacanței din Anglia, în Bishop’s și Stevenage. Pentru a ajunge în Londra am luat trenul din Stevenage și țin minte și acum că ploua destul de tare atunci când m-am îndreptat spre gară, dar norocul a fost de partea mea și atunci când am ajuns la destinație vremea s-a domolit. Prețul biletului spre Londra a fost în jur de 43 de lei și am ajuns în aproximativ 40 de minute.

Când am ajuns deja am rămas impresionată de gara uriașă din Londra, dar și de metrou. Deși totul era întortochiat și prima dată am greșit cu desăvârșire drumul am constatat că vin în stație din minut în minut. Am pornit plimbarea de la King’s Cross, loc celebru datorită seriei Harry Potter. Am mers spre Palatul Buckingham și sincer speram să văd caii sau schimbul de tură al gărzilor regale, lucru care nu s-a întâmplat. Arhitectura este impresionantă, iar statuia din dreptul palatului m-a uimit și mai mult.

Ulterior m-am plimbat prin parcul de lângă care era foarte mare, am văzut fugitiv și o veveriță care mi-a înseninat ziua, în ciuda cerului înnorat. O altă oprire importantă a fost la cabina telefonică celebră pe care nu aveam cum să o ratez. Acolo am stat la rând în jur de 20 de minute pentru a face poză, dar a meritat. Ușor m-am îndreptat spre Tamisa, acolo unde am văzut London Eye, iar mai apoi Big Ben. Un alt aspect care mi-a făcut ziua mai frumoasă a fost muzeul Paddington, la care nu am ajuns, însă mi-am luat un ursuleț de pluș ca amintire.

În aceeași zonă am găsit o tonetă foarte populară care vindea Fish and Chips. O porție a costat în jur de 75 de lei. De asemenea, am vrut să văd cum arată Mc Donald’s din Anglia, așa că am făcut o oprire și acolo, iar gustul este total diferit față de cel din România.

Ce am mai vizitat în Londra

Pentru că am fost înainte de Crăciunul trecut în Londra, nu puteam să ratez târgurile specifice sau luminile de pe Oxford Street. Am ajuns prima dată la Winter Market, chiar în centru, acolo unde erau tot felul de tarabe cu dulciuri, prăjituri, ciocolată caldă și multe altele. Apoi, am ajuns la un alt târg, mult mai impresionant la Covent Garden. Bradul mare și frumos împodobit, decorațiuni superbe și colindele în engleză mi-au făcut seara mai bună. Ușor, ușor am ajuns pe Oxford Street și luminile sunt mult mai frumoase în realitate decât în mediul online, așa că a meritat fiecare pas, deși eram deja obosită după o zi întreagă de străbătut Londra. În final, să fie experiența completă mi-am dorit să iau autobuzul cu etaj, însă șoferul mi-a spus că ar fi trebuit să cumpăr online și nu am reușit să mă bucur de asta. Din acest motiv, trebuie să mă întorc în Anglia și, cine știe, poate cu și mai multe povești de împărtășit.

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