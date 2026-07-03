Kate Middleton încearcă să-l convingă pe prințul William să se întâlnească cu Harry și familia sa

Prințesa de Wales, Kate Middleton, încearcă să-l convingă pe soțul său, prințul William, să profite de vizita fratelui său, prințul Harry, pentru a avea o întâlnire de familie. Află mai multe detalii despre noua dramă regală!

Vizita prințului Harry a stârnit tensiuni

În ultimele zile, tensiunea se poate tăia cu un cuțit în Familia Regală Britanică și Kate vrea ca această dispută dintre frați să se termine. Ducii de Sussex și-au anunțat vizita din luna iulie încă de la începutul anului. Prințul Harry a depus atunci o cerere pentru a i se asigura pază plătită din bani publici, dar acest lucru nu a fost acceptat. Asta ar putea să-l facă pe Harry să își lase familia în Europa, unde se află în prezent. Decizia ar putea să-l bucure pe William, care are resentimente puternice după dezvăluirile publice făcute de fratele său și de Meghan Markle.

O sursă citată de Us Weekly susține că prințesa încearcă să-și convingă soțul să accepte o întâlnire cu Harry. Aceasta vrea să păstreze o oarecare relație între cei doi, motiv pentru care a propus o întâlnire de familie. Nu se știe, momentan, dacă prințul William va accepta acest lucru.

„În acest moment, William nu intenționează să fie prezent, dar lucrurile se pot schimba. Kate încearcă să-l convingă pe William să se întâlnească cu Harry, Meghan și copiii lor”, a declarat sursa pentru publicație.

Kate Middleton vrea să-și vadă nepoții

Potrivit aceleiași surse, prințesa de Wales vrea să-i vadă pe Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Este o ocazie pe care nu și-ar dori să o rateze, având în vedere că nepoții ei locuiesc în America și nu se pot vedea mai des din cauza relației tensionate cu Meghan Markle.

„Kate este interesată să-i vadă și pe copii. Până acum nu au existat astfel de ocazii de a-i întâlni pe Archie și Lilibet, așa că vestea că vor veni în Marea Britanie a fost o surpriză. Încearcă să facă în așa fel încât întâlnirea să aibă loc, pentru că astfel de oportunități sunt foarte rare”, a mai afirmat sursa, la două zile după ce Regele Charles a convocat o „cină rară de familie”.

Prințul William nu vrea să se împace cu Harry

Potrivit surselor din anturajul celor doi soți, William este foarte supărat pe Harry și pe tatăl său, Regele Charles, care face tot ce poate ca vizita în Regatul Unit să aibă loc. Cu toate astea, Kate Middleton susține că va respecta decizia finală a soțului ei.

„Ea speră că William va accepta să participe, însă îi va respecta alegerea”, mai arată publicația britanică.

Potrivit aceleiași surse, William va accepta o întâlnire cu fratele său doar atunci când va considera că este pregătit.