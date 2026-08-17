Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi

Venus este planeta iubirii și ea influențează viața amoroasă a tuturor nativilor, mai ales când retrogradează. Află și tu, din rândurile următoare, ce efecte are energia acestei planete asupra ta!

Planeta Venus în astrologie

Este planeta iubirii, a armoniei, a frumuseții, a seducției și a gustului estetic, potrivit astrologului Tali Edut, una dintre cele două jumătăți ale The AstroTwins de la Elle.com.

Poziția lui Venus pe harta ta natală îți poate oferi detalii despre locurile pe care le consideri romantice și care te fac să te simți plin de iubire. Îți mai poate indica și locurile în care ai putea să întâlnești persoane care rezonează cu tine și cu care ai putea avea o relație.

Semnul Venus îți poate spune și multe informații despre modul în care această planetă se manifestă în viața ta. Îți spune multe despre gusturile tale estetice, cum te îmbraci și cum te poți aranja ca să te simți mai atractiv și încrezător.

Venus îți va spune lucruri și despre persoanele pe care ai cele mai mari șanse de a le atrage. Este o planetă receptivă și ține de seducție, nu de inițiativă.

Unde poate sta Venus în harta ta natală

Fiecare planetă din harta ta natală se află în una din cele 12 zodii și în una din cele 12 case astrologice. Casa în care Venus se afla în momentul în care te-ai născut spune multe despre latura ta romantică. Unele persoane pot întâlni parteneri cu care rezonează în cadrul unor evenimente mai formale, în timp ce alții le pot întâlni la job, la plimbare sau în vacanță.

Venus este una dintre planetele mai apropiate de Pământ, ceea ce înseamnă că semnul tău Venus nu poate fi situat la mai mult de două semne înainte sau două semne după semnul tău solar. De exemplu, dacă ești Capricorn cu Soarele în Capricorn, Venus poate fi în Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător sau Pești.

Pentru a afla unde este Venus în harta ta natală, poți consulta un astrolog.

Venus în semne de Foc

Este cea mai directă, pasională și spontană persoană. Când se simte atrasă de cineva, se aprinde imediat și vrea ca toate lucrurile să se întâmple pe loc. Când această planetă este într-un semn de Foc, iubirea este foarte fizică.

Venus în Berbec

Nativii care au planeta Venus în zodia Berbec se mișcă repede, sunt prezenți. Se îndrăgostesc repede de persoane, dar pot la fel de ușor să se „dezîndrăgostească”. Sunt persoane care aduc emoție în orice cuplu.

Venus în Leu

Aceste persoane sunt dramatice. Le place să arate mereu bine și au nevoie de foarte mult timp pentru a se aranja zilnic. Vor să fie adorate, lăudate. Trimit des fotografii cu ele celor din jur, unele chiar provocatoare, pentru a „pescui” după complimente.

Venus în Săgetător

Acești nativi sunt ceva mai relaxați când vine vorba despre iubire. Vor un partener care să le respecte libertatea, să nu fie îngrădiți și să aibă parte de aventuri în cuplu. Le place să petreacă timp alături de jumătatea lor în vacanțe, festivaluri sau în natură.

Venus în semne de Pământ

Acești nativi sunt mai tradiționali când vine vorba despre iubire și viața amoroasă. Nu acceptă jumătățile de măsură. Fie formați un cuplu și construiți ceva împreună, fie nu mai sunteți împreună. Vor ca iubirea lor să lase ceva în urmă.

Venus în Taur

Aceste persoane sunt foarte senzuale și ar putea fi unii dintre cei mai buni parteneri în intimitate. Ei vor mereu să creeze o experiență din toate apropierile fizice, de la lumină perfectă, la atmosferă romantică și multe altele. Dar sunt persoane pretențioase.

Venus în Fecioară

Nativii sunt pe stilul „totul trebuie să fie impecabil”. Sunt pământeni și senzuali, dar și interesanți. Sunt foarte atenți la ordine și puțin mai îndrăzneți. Dacă totul este curat în jurul lor, lucrurile vor deveni intense rapid. Dacă nu… se pun pe treabă!

Venus în Capricorn

Când vine vorba despre implicarea într-o relație, aceste persoane pot fi mai lente. Dar, după ce se implică, o fac la modul complet, dau tot ce au mai bun. Își doresc, de cele mai multe ori, să formeze un cuplu puternic alături de partenerul de viață. Au nevoie ca jumătatea lor să-i facă să arate bine.

Venus în semne de Aer

Când planeta se află în semnele de Aer, este mai comunicativă, distractivă și jucăușă. Vor ca partenerii de viață să se înțeleagă bine cu prietenii lor, pentru că sunt persoane sociabile și cercul de prieteni contează. Vor să călătorească împreună, să meargă în locuri interesante și să experimenteze. Pot fi reci emoțional și detașați, nu sunt cei mai afectuoși oameni. Pentru ei, comunicarea mentală este cea mai importantă.

Venus în Gemeni

Nativii care au planeta Venus în zodia Gemeni la naștere sunt cele care trimit mesaje fără să se oprească. Cu ei, textele curg gârlă! Sunt interactivi ca oameni și extrem de pricepuți cu mâinile. Orice fac, le iese bine!

Venus în Balanță

Planeta Venus este guvernatoarea zodiilor Taur și Balanță. Când se află în aceste semne, este „acasă”. Nativii care au Venus în Balanță adoră să meargă la restaurante elegante, hoteluri luxoase sau la întâlniri în muzee. Sunt firi calme și nu se grăbesc. Dintre nativii cu Venus în semne de Aer, sunt cei mai afectuoși.

Venus în Vărsător

Aceste persoane sunt experimentale, dar uneori sunt detașați. Pentru că Vărsătorul este o zodie cu orientare către comunitate, acești nativi vor avea relații poliamoroase. Sunt dispuși mereu să exploreze relații neconvenționale. Pentru ei, normalul poate să fie ușor plictisitor.

Venus în semne de Apă

Venus în semnele de Apă reprezintă tipul de persoane romantice, desprinse parcă din poveștile de dragoste. Cred că iubirea are o putere uriașă și, când iubesc, oferă toată inima lor. Trăiesc intens fiecare emoție. Le place să aibă grijă mereu de partenerul lor, motiv pentru care va face pentru ei un mediu cu adevărat irezistibil.

Venus în Rac

Acești nativi sunt foarte sensibili și inima lor se frânge ușor în cuplu. Când întâlnesc persoana potrivită pentru ei, devin extrem de loiali. Sunt oameni potriviți pentru a construi o familie și un cămin. Sunt genul de parteneri care păstrează pasiunea vie în cuplu.

Venus în Scorpion

Aceste persoane sunt secretoase. Sunt foarte discrete când vine vorba despre iubire și romantism. Au probleme în a fi vulnerabile, dar sentimentele lor sunt puternice mereu. Sunt nativi extrem de loiali, dar care nu gestionează bine despărțirile.

Venus în Pești

Aceste persoane care au planeta Venus în harta natală în zodia Pești sunt visători prin excelență. Când iubesc, o fac cu adevărat și, de cele mai multe ori, se pierd complet în sentimente.

CITEȘTE ȘI:

Ce spune semnul zodiacal al lui Saturn despre fiecare zodie și cum îi afli poziția în harta natală

Ce spune Pluto în zodia ta despre latura ascunsă a personalității tale. Ce calități te definesc?