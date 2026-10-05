Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață

Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață
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Lumea fotbalului este în doliu după moartea lui Ilie Datcu, unul dintre cei mai cunoscuți portari români ai generației sale. Fostul internațional a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă, construită atât în fotbalul românesc, cât și în cel din Turcia.

Vestea morții sale a fost făcută publică luni seară de Fenerbahçe, clubul din Istanbul la care Ilie Datcu și-a legat o importantă parte din carieră și alături de care a devenit una dintre figurile emblematice ale fotbalului turc. Dispariția fostului goalkeeper a provocat reacții de tristețe în rândul suporterilor și al oamenilor care l-au cunoscut de-a lungul deceniilor.

Nașul lui Răzvan Lucescu a murit!

Ilie Datcu a fost un nume important pentru fotbalul românesc, fiind selecționat și la echipa națională a României. A evoluat într-o perioadă în care postul de portar presupunea nu doar calități fizice și tehnice, ci și un puternic caracter, iar prestațiile sale l-au transformat într-unul dintre goalkeeperii reprezentativi ai generației sale.

Moartea lui Ilie Datcu are și o puternică încărcătură personală pentru Răzvan Lucescu. Antrenorul român l-a avut drept naș pe fostul portar, astfel că dispariția acestuia reprezintă o pierdere importantă pentru familia și apropiații tehnicianului.

„Trăim cu profundă tristețe pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta timp de mulți ani și care și-a înscris numele în istoria clubului prin campionatele câștigate. Transmitem sincere condoleanțe familiei Datcu, celor care l-au iubit și întregii mari comunități Fenerbahçe. Eforturile și munca ta pentru tricoul cu dungi galben-albastre nu vor fi uitate niciodată, Datcu”, a transmis Fenerbahce.

Datcu a fost una dintre personalitățile fotbalului românesc care au reușit să-și construiască o reputație și dincolo de granițele țării. Experiența acumulată în România, dar mai ales perioada petrecută la Fenerbahçe, l-au transformat într-un nume cunoscut și respectat de iubitorii fotbalului din două țări.

La aproape nouă decenii de viață, Ilie Datcu lasă în urmă o carieră întinsă pe mai multe decenii și o poveste care continuă să fie legată de una dintre cele mai mari echipe din Turcia. Performanțele sale, aparițiile pentru echipa națională și anii petrecuți între buturile lui Fenerbahçe i-au asigurat un loc aparte în istoria fotbalului.

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