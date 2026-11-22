Mihaela Bilic explică ce ar trebui să conțină meniul de post pentru a evita acumularea kilogramelor în plus. Medicul recomandă preparatele simple, gătite în casă, pe bază de legume și verdețuri, și atrage atenția asupra alimentelor care pot transforma postul într-o perioadă de îngrășare.

Postul este asociat de multe ori cu o alimentație mai ușoară, însă, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic, multe persoane ajung să se îngrașe în această perioadă din cauza excesului de produse bogate în carbohidrați și grăsimi. Specialistul susține că preparatele tradiționale din legume, consumate cu măsură, reprezintă cea mai bună opțiune pentru cei care vor să își mențină greutatea sau chiar să slăbească.

Ce preparate recomandă Mihaela Bilic în perioada postului

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, medicul a enumerat mai multe feluri de mâncare pe care le consideră potrivite pentru perioada postului, subliniind că moderația este esențială.

„Ciorbă de lobodă sau de cartofi, mâncare de urzici cu mămăligă, salată orientală, ghiveci de legume, tocăniță de cartofi sau mazăre cu mărar, pilaf cu ciuperci sau cu praz…adică tot felul de bunătăți. Secretul stă în cantitate!”

Potrivit acesteia, preparatele pe bază de legume, gătite cu o cantitate redusă de ulei, pot oferi sațietate fără un aport caloric ridicat.

Exemplu de meniu de post recomandat de specialist

Mihaela Bilic a oferit și un exemplu concret de meniu care poate fi inclus într-un regim alimentar de post, notează Libertatea. Acesta conține legume proaspete, supe și preparate simple, alături de gustări care pot satisface pofta de dulce sau nevoia de a ronțăi ceva între mese.

„Legume proaspete (gulie, morcov, ridichi, ardei gras) cu humus sau fasole bătută ca și gustare, ciorbă din legume care ține burta plină cu puține calorii, ciuperci la cuptor ca fel principal, ciocolată neagră pentru pofta de dulce, popcorn și pufuleți pentru ronțăit. Legumele proaspete sunt pline de fibre și apă, pot fi mâncate fără limită de cantitate!”, arată medicul.

Conform recomandărilor sale, legumele și verdețurile ar trebui să ocupe un loc central în alimentația de post, datorită conținutului ridicat de fibre și efectului de sațietate pe care îl oferă.

De ce se îngrașă multe persoane în timpul postului

Nutriționistul susține că una dintre cele mai frecvente greșeli este consumul excesiv de produse de post procesate sau de preparate pe bază de făină și grăsimi. În opinia sa, eliminarea acestora din meniul zilnic poate contribui la controlul greutății.

„Ca să slăbim în post, meniul trebuie să fie bazat pe legume, verdețuri și crudități, ciorbă de zarzavat, tocană și ghiveci- toate făcute cu un strop de ulei. Fără produse de patiserie/cofetărie de post, fără zahăr, fără gustări sănătoase cu oleaginoase, fără sucuri de fructe. Mâncat rar și puțin, asta înseamnă post!”

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