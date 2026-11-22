Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii care a avut o aventură cu Prințul Marco, a fost implicată într-un scandal amoros și în Spania, după ce a participat și la varianta spaniolă a emisiunii. În timpul unei confruntări televizate, tânăra a dezvăluit că un fost concurent i-a trimis un buchet impresionant de flori, deși acesta ar fi fost pe vremea aceea într-o relație.

Mai mult, dezvăluirea a fost făcută chiar de față cu iubita acestuia. Înainte de participarea la versiunea românească a emisiunii, Gabriella Barbu a fost ispită și la show-ul La isla de las tentaciones, în Spania. Acolo, numele ei a fost asociat cu Montoya, unul dintre cei mai cunoscuți participanți ai sezonului 8.

Gabriella a ajuns însă în centrul unui alt scandal, după încheierea filmărilor, când a început să vorbească cu Fran, un fost concurent care participase la emisiune alături de iubita sa, Ana Luiza, potrivit elperiodico.com.

Gabriella a primit 200 de trandafiri de la Fran

Povestea a ieșit la iveală în martie 2025, în timpul unei reuniuni televizate a participanților. Gabriella a dezvăluit că Fran i-a trimis acasă un buchet de 200 de trandafiri, după aproximativ două săptămâni de când începuseră să vorbească.

„Mi-ai trimis un buchet cu 200 de trandafiri”, i-a reproșat Gabriella, în timpul confruntării.

Fran nu a negat gestul, însă a susținut că, în acel moment, relația lui cu Ana Luiza se încheiase. La confruntare a participat și Ana Luiza, care a aflat abia atunci despre apropierea acestuia de Gabriella.

Discuțiile au scos la iveală faptul că Fran și Gabriella păstraseră legătura după emisiune, iar relația dintre ei durase aproximativ o lună. Gabriella l-a contrazis, iar discuția s-a transformat într-un schimb de acuzații despre momentul în care Fran și Ana Luiza se despărțiseră.

„Două sezoane la Insula Iubirii până m-ai cunoscut pe mine”, a povestit Gabriella că scria pe bilețelul primit de la fostul concurent.

„Voiam să o cunosc și i le-am cumpărat”, a explicat Fran. Ana Luiza a fost revoltată de dezvăluire.

„După două săptămâni, fără ca ea să aibă vreo legătură cu tine? Dacă mie un tip îmi dă 200 de flori o face pentru că vrea să se culce cu mine sau pentru că vrea ceva cu mine”, a spus Ana.

Tânăra a izbucnit în lacrimi și l-a criticat dur pe Fran: „Un nerușinat, asta este”. Ulterior, Ana Luiza a decis să se despartă de Fran după ce a aflat despre încercările lui de a o cuceri pe Gabriella.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Marco e foc și pară pe Gabriella după confruntarea cu Bianca Ghiurcă. O acuză că minte: „Știe că nu este așa, este filmat tot”

Cum a „jignit-o” Bianca Ghiurcă pe ispita Gabriella după confruntarea de la bonfire. „Principesa” a fost subtilă, dar cu țintă!