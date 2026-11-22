Bianca Iotu a avut un moment emoționant la Insula Iubirii, după ce Narcis Bujor i-a respins invitația de a participa alături de ea la Dream Date. La finalul ceremoniei, Bibi și-a stăpânit cu greu lacrimile și a căutat alinare în brațele ispitei Cătălin Brînză, căruia i-a transmis un mesaj neașteptat.

După încheierea alegerilor pentru Dream Date, concurenții și ispitele s-au îmbrățișat. Pentru Bianca Iotu, momentul a fost unul dificil, după ce Narcis Bujor nu i-a acceptat invitația. În timp ce îl îmbrățișa pe Narcis, Bibi i-a mărturisit că este pe punctul de a izbucni în lacrimi.

„Nu mă mai ține așa că plâng”, i-a spus Bianca Iotu.

Ce i-a cerut Bianca Iotu lui Cătălin Brînză

Imediat după aceea, Bibi s-a îmbrățișat cu ispita Cătălin Brînză. De această dată, însă, i-a cerut să nu îi dea drumul, semn că avea nevoie de sprijin în acel moment.

„E totul OK, nu-mi da drumul, te rog”, i-a șoptit Bianca lui Cătălin.

Ispita, care auzise și ce îi spusese Bibi lui Narcis, a încercat să o liniștească și a încurajat-o să nu își ascundă emoțiile.

„Lasă-le să curgă, dacă vin”, i-a răspuns Cătălin, referindu-se la lacrimi. „Nu vreau… plâng”, i-a replicat Bianca, în timp ce încerca să își stăpânească emoțiile.

Cătălin Brînză, emoționat când a vorbit despre Narcis Bujor

Ulterior, într-un testimonial acordat după Dream Date, Cătălin Brînză a vorbit despre Narcis Bujor și despre felul în care acesta se raportează la oamenii din jur. Ispita a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Narcis și a recunoscut că și el se emoționează atunci când vorbește despre acesta.

„Narcis este un om foarte bun. Se gândește dacă a făcut bine, dacă a greșit, dacă a rănit, cum să nu rănească. Mie îmi dau lacrimile când vorbesc despre el, pentru că na, chiar e un om bun. A vrut doar să ajute, să deschidă niște ochi”, a mărturisit Cătălin Brînză.

Narcis nu a vrut să meargă la Dream Date cu Bianca

Bianca Iotu îl alesese pe Narcis Bujor pentru Dream Date, întâlnirea de 24 de ore de la finalul experienței din Thailanda. Ispita a refuzat însă invitația, explicând că nu dorește să îi facă mai mult rău Biancăi prin continuarea apropierii dintre ei.

„Am vrut să fiu prezent lângă ea atât timp cât prezența mea îi face bine, simt că, dacă voi continua, îi voi face mai mult rău decât bine și nu pot face asta. Înseamnă că nu voi merge la acest Dream Date, din păcate. Și sper că ea înțelege de ce”, a declarat Narcis. „Înseamnă că s-a terminat povestea”, i-a spus Bianca, însă ispita i-a răspuns: „Nu s-a terminat povestea. Abia acum începe, e povestea ta”.

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