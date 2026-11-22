Prințul Marco a atras atenția printr-un gest repetat în timpul ultimului bonfire la care a participat alături de Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii. În timp ce urmărea imaginile pregătite de producători, concurentul și-a ros în repetate rânduri unghiile, iar camerele au surprins gestul în prim-plan.

Ceremonia focului, difuzată în ediția de vineri, a fost una tensionată pentru cei doi concurenți. Marco a urmărit reacția soției sale la imaginile care dezvăluiau faptul că el și ispita Gabriella au întreținut relații intime, în timp ce Mocăniță a văzut noi secvențe cu iubita sa, Claudia Ion, și ispita Eduard Vlădescu.

Gestul lui Marco, surprins în prim-plan de camere

Pe parcursul bonfire-ului, Marco a fost surprins de mai multe ori rozându-și unghiile. Secvențele au fost incluse în montajul emisiunii, iar în unele cadre camerele au insistat asupra gestului, făcându-l imposibil de trecut cu vederea.

Dincolo de acest detaliu, discuțiile de la ceremonia focului au vizat în special relația lui Marco cu Bianca Ghiurcă. Concurentul a încercat să explice comportamentul său din timpul emisiunii prin nemulțumirile acumulate în căsnicie.

„Coșmarul ei de a mă vedea într-o situație ca asta era ăsta. Ok, l-am făcut. Acum va înțelege, afară de aici, că mă împingi în acea direcție cu comportamentul tău”, a afirmat Marco.

Ceremonia a avut un impact important asupra concurentului. După ce a văzut reacția Biancăi, Marco a ajuns la concluzia că soția lui îl iubește în continuare și a hotărât să facă un pas înapoi în relația cu Gabriella.

„Acest bonfire a fost pentru mine un duș rece, care m-a trezit la realitate”, a mărturisit el ulterior.

La întoarcerea în vilă, Marco a vorbit despre sentimentele sale pentru Bianca, însă a evitat să discute cu Gabriella, care îl așteptase timp de 5 ore. Concurentul a anunțat că merge să doarmă, iar atitudinea lui a dezamăgit-o pe ispită.

Ceremonia focului s-a terminat cu o decizie importantă luată de Mocăniță. După ce a văzut imaginile cu Claudia și Eduard și a auzit declarațiile iubitei, el a aruncat colierul în foc.

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