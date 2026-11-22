Prințul Marco se numără printre concurenții care au ținut publicul cu sufletul la gură în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Plecat în Thailanda alături de Bianca Ghiurcă, după zece ani de relație, acesta a ajuns rapid în centrul atenției prin apropierea de ispita Gabriella. Deși a intrat în emisiune convins că își poate controla sentimentele și că va rezista tentațiilor, comportamentul său a ridicat numeroase semne de întrebare. Acum, când show-ul se apropie de marea finală de sâmbăta viitoare, indiciile apărute în mediul online par să ofere deja câteva răspunsuri legate de alegerea făcută de concurent.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au venit la „Insula Iubirii” cu speranța că își vor putea rezolva problemele care le-au afectat povestea de iubire de-a lungul anilor. Dacă Bianca și-a dorit să scape de gelozia care le-a pus relația la încercare, partenerul ei a ajuns să se apropie tot mai mult de Gabriella. Cei doi au petrecut mult timp împreună, au purtat discuții personale, s-au îmbrățișat, au avut gesturi de tandrețe, iar la dream date-ul de 24 de ore au avut și o noapte de amor. Astfel, au alimentat speculațiile privind o posibilă poveste de dragoste.

Mai mult decât atât, Prințul Marco nu s-a ferit să o sărute pe Gabriella pe frunte și pe obraz. Astfel, el a depășit limitele pe care Bianca le-ar fi considerat acceptabile. Imaginile urmărite de concurentă la bonfire au provocat reacții puternice. Bianca nu și-a putut ascunde dezamăgirea și revolta, mai ales că venise în Thailanda tocmai pentru a afla dacă mai există un viitor pentru relația lor.

Bianca și Marco, surprinși împreună după întoarcerea din Thailanda

Chiar dacă apropierea de Gabriella a lăsat impresia că Prințul Marco ar putea pleca de pe insulă alături de ispită, lucrurile par să fi luat o altă întorsătură după încheierea filmărilor. Un prim indiciu a apărut în mediul online, acolo unde o fotografie publicată de concurent a atras atenția urmăritorilor. În reflexia ochelarilor de soare purtați de Marco s-ar fi putut observa prezența Biancăi. Acest detaliu a alimentat zvonurile că cei doi au rămas împreună.

Mai mult, ei au continuat să fie asociați cu afacerea pe care o dețin împreună și au fost văzuți în diverse contexte, semn că relația lor nu s-ar fi încheiat odată cu experiența din Thailanda.

Un alt moment care a atras atenția fanilor a fost ziua de naștere a Biancăi. Evenimentul a fost organizat la scurt timp după întoarcerea concurenților în România. Prințul Marco a fost prezent la petrecere și nu a venit cu mâna goală. Acesta i-ar fi oferit partenerei sale o geantă Hermès Birkin 30, în culoarea gold, un cadou de lux despre care s-a spus că ar valora aproximativ 10.600 de euro în magazin.

Gestul a stârnit numeroase comentarii în mediul online. Unii internauți au considerat că Marco a încercat să se revanșeze pentru comportamentul din emisiune. Pe de altă parte, alții au pus sub semnul întrebării autenticitatea genții, susținând că anumite detalii ale acesteia nu ar corespunde produselor originale Hermès.

Dovada care pare să lămurească alegerea Prințului Marco

Dacă imaginile de la aniversarea Biancăi au alimentat deja zvonurile împăcării, o altă apariție publică a celor doi pare să întărească această variantă. Prințul Marco și Bianca au participat în urmă cu doar două săptămâni la botezul lui Milan, băiețelul Iustinei și al lui Cornel Luchian, foști concurenți ai sezonului 8 „Insula Iubirii”.

La eveniment au fost prezenți și Mocăniță și Andrușca, iar aparițiile celor patru nu au trecut neobservate. Bianca și Andrușca au publicat imagini împreună pe Instagram. În același timp, Marco și Mocăniță au apărut, la rândul lor, în postări din cadrul petrecerii. Mai mult, în filmările apărute ulterior în mediul online, cele două cupluri pot fi observate petrecând împreună.

Indiciile apărute după revenirea în România sugerează că Bianca ar fi cea alături de care Marco a decis să continue relația. Asta în ciuda declarațiilor făcute în ediția de seara trecută, când concurentul mărturisea că are sentimente puternice pentru Gabriella, dar că iubirea pentru Bianca nu a dispărut.

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