Prințul Marco continuă seria aluziilor fotbalistice din mediul online, iar de această dată a găsit o nouă modalitate de a face trimitere la apropierea intimă pe care a avut-o cu Gabriella în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. După ce a lăsat să se înțeleagă că a mai bifat un gol în „meciul” cu ispita, acesta a apelat la povestea unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști italieni, Francesco Totti.

De această dată, comparația nu este deloc întâmplătoare. Marco pare să se identifice cu fostul căpitan al echipei AS Roma, un simbol al fotbalului italian, care a ales să își petreacă întreaga carieră la același club, în ciuda ofertelor importante pe care le-a primit de-a lungul timpului. Printre echipele interesate de serviciile sale s-a numărat și Real Madrid, însă Totti a refuzat transferul și a rămas fidel formației din capitala Italiei.

Prințul Marco, o altă reacție la adresa Gabriellei

Tocmai această poveste pare să fie punctul de plecare al noii ironii lansate de Marco. Referința la Real Madrid capătă o semnificație aparte în contextul relațiilor din jurul emisiunii, întrucât Gabriella locuiește acolo, în timp ce Bianca este asociată cu Roma. Astfel, prin intermediul analogiei fotbalistice, Marco sugerează că, asemenea lui Totti, ar fi putut alege o altă destinație, dar a preferat să rămână acasă.

Nu este pentru prima dată când Prințul Marco recurge la astfel de comparații după momentele petrecute în compania Gabrielei. Fotbalul pare să fi devenit una dintre modalitățile sale preferate de a transmite mesaje cu subînțeles, iar fiecare nouă apropiere dintre cei doi este transformată într-o ocazie de a face o altă analogie cu lumea sportului.

Un episod asemănător a avut loc după prima noapte de intimitate dintre Marco și Gabriella. La acel moment, bărbatul a publicat pe TikTok un videoclip în care apărea îmbrăcat în echipamentul echipei naționale a României. În imaginile respective, acesta imita gesturile unui fotbalist care tocmai înscrisese un gol, folosind și o trimitere la scorul unei partide.

Francesco Totti este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului AS Roma. Fostul atacant și-a petrecut întreaga carieră profesionistă la formația italiană, pentru care a evoluat timp de aproximativ 25 de ani. De-a lungul timpului, acesta a avut oportunitatea de a ajunge la cluburi importante din Europa, însă a preferat să rămână la Roma, devenind un simbol al fidelității față de echipa sa.

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