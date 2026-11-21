Relația dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu a fost marcată de numeroase conflicte, iar neînțelegerile dintre cei doi continuă să fie subiect de discuție. Disputa nu se limitează doar la procesele din instanță, ci se reflectă și în mărturisirile pe care le fac în spațiul public.

Recent, situația a fost readusă în atenție în contextul relației artistei cu fiul cel mic, Nicolas, despre care s-a vehiculat că nu ar mai fi petrecut timp cu mama sa de mai multe luni, deși aceasta are custodia copiilor. În acest context, ies din nou la iveală declarațiile făcute în trecut de omul de afaceri despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Claudia Pătrășcanu.

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă

Povestea dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a început cu mulți ani în urmă, iar din relația lor au rezultat doi copii. Deși au decis să meargă pe drumuri separate și să își încheie căsnicia, despărțirea nu a adus și liniște. Dimpotrivă, de-a lungul timpului au apărut numeroase neînțelegeri între artistă și omul de afaceri, iar conflictele dintre aceștia continuă să iasă la iveală.

În momentul de față, cei doi copii ai fostului cuplu locuiesc separat, fiul cel mare fiind în grija Claudiei Pătrășcanu, în timp ce Nicolas se află alături de tatăl său, Gabi Bădălău.

Artista și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de această situație și a susținut că fostul partener ar încerca să îl îndepărteze pe cel mic de ea. Claudia l-a acuzat pe omul de afaceri de alienare parentală și a afirmat că acesta i-ar influența copilului percepția asupra mamei sale.

Gabi Bădălău nu a iubit-o niciodată pe Claudia Pătrășcanu?

Pe fondul neînțelegerilor dintre cei doi, au revenit în atenție și declarațiile făcute de Gabi Bădălău în urmă cu aproximativ doi ani, în cadrul unui podcast. Afaceristul a vorbit atunci despre felul în care a început relația cu artista și a oferit detalii mai puțin cunoscute despre trecutul lor.

Potrivit mărturisirilor sale, legătura dintre ei nu ar fi fost una construită după tiparul unei povești de iubire obișnuite. Mai mult, Gabi Bădălău a lăsat să se înțeleagă că decizia de a se căsători ar fi fost influențată de faptul că artista era deja însărcinată cu primul lor copil.

„Între mine și Claudia nu a existat o poveste de iubire. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi. A rămas însărcinată foarte, foarte rapid. Eu aveam 25 de ani, eram necopt, dar îmi doream foarte mult un copil, iar ea a venit și mi-a zis: „Păi sunt însărcinată”. I-am zis: „Nu știu dacă rămân cu tine, nu știu dacă te iubesc”, pentru că eram de o lună, două împreună, „dar îmi doresc copilul”. Chestia asta, eu credeam că mă maturizează, că am să o iubesc. Ea a încercat să mă acapareze, fiind și mai mare decât mine cu 7-8 ani. A venit copilul, botezul, după „hai și nuntă”. Păi stai un pic, frână!”, a declarat Gabi Bădălău, într-un podcast.

Niculae Bădălău, despre conflictul dintre Gabi și Claudia Pătrășcanu

Niculae Bădălău a ales să nu se implice direct în disputa dintre Gabi Bădălău și fosta sa parteneră, Claudia Pătrășcanu. Tatăl afaceristului a mărturisit că urmărește situația cu discreție, însă are o singură dorință: cei doi nepoți ai săi să nu fie afectați de tensiunile dintre părinți și să crească fericiți.

Acesta consideră că, dincolo de problemele apărute după divorț, atât fiul său, cât și artista trebuie să își respecte obligațiile și să rămână implicați în creșterea copiilor.

Niculae Bădălău și-ar dori ca foștii parteneri să găsească o modalitate de a depăși divergențele și să ajungă la un numitor comun. În opinia sa, renunțarea la reproșuri și adoptarea unei atitudini bazate pe comunicare ar putea contribui la rezolvarea neînțelegerilor. Cel mai important este ca băieții să beneficieze de un mediu familial stabil, în care să se simtă iubiți și protejați de ambii părinți.

„Singurul lucru care mă interesează ca bunic e sănătatea nepoților și educația lor. Sunt maturi, sunt majori, să își rezolve problemele. Ce mi-aș dori eu e să se așeze la o masă și să găsească o soluție corectă pentru copil. Eu pot să le dau un sfat, dacă țin cont de el sau nu, e părerea lor”, a declarat tatăl lui Gabi Bădălău, pentru Marian Ceaușescu.

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