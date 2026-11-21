Claudia Ion și Eduard Vlădescu au fost protagoniștii unui moment neașteptat în ediția de vineri seară a emisiunii Insula Iubirii. După numai 20 de zile de când s-au cunoscut, pilotul i-a pus un inel pe deget, un gest simbolic pe care concurenta îl așteptase în cei trei ani de relație cu Ionuț Mocăniță.

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a fost serios afectată în timpul experienței din Thailanda. În timp ce Mocăniță s-a apropiat de Andrușca, Claudia a început să petreacă tot mai mult timp în compania lui Eduard Vlădescu, alături de care a trăit și câteva momente romantice.

Unul dintre acestea a avut loc la petrecerea organizată pe insulă, când Claudia a decis să îi facă pilotului o declarație muzicală. Ea i-a dedicat pilotului maneaua „Mută-te la mine”, iar Eduard a răspuns printr-un gest care i-a făcut pe cei prezenți să aplaude.

Eduard Vlădescu i-a pus un inel pe deget Claudiei

După dedicația muzicală, Eduard a luat un inel de la una dintre ispitele aflate în piscină și i l-a pus Claudiei pe deget.

Deși nu a fost vorba despre o cerere în căsătorie propriu-zisă, gestul vine în contextul în care, după trei ani de relație, Ionuț nu a cerut-o de soție pe Claudia. Mai mult, în timpul emisiunii, Claudia a povestit că fostul ei partener îi vorbea despre căsătorie și copii înainte de plecarea în Thailanda. Tocmai de aceea, a fost dezamăgită când a descoperit că Ionuț avea o perspectivă diferită asupra viitorului lor.

De altfel, Claudia mărturisise într-un testimonial anterior că se aștepta ca, după trei ani de relație, Ionuț Mocăniță să facă pasul spre căsătorie, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Ce spunea Claudia Ion despre căsătoria cu Mocăniță

La un moment dat, Claudia a mărturisit că declarațiile lui Mocăniță de la bonfire au surprins-o. Concurenta nu înțelegea de ce partenerul ei îi făcuse promisiuni legate de întemeierea unei familii, pentru ca ulterior să susțină că nu își vedea viitorul alături de ea.

„Mie Ionuț acasă îmi spunea: «Nevasta mea, facem copii», iar el a zis acolo că nu simțea să aibă un viitor cu mine. Atunci de ce mă iei de acasă, de la mama, de la palat? Tu mă iei pe mine de acasă și pe insula ailaltă zici că nu simțeai. Își punea mâna la ochi”, a declarat Claudia.

De altfel, Ionuț Mocăniță a vorbit și el despre posibilitatea unei căsătorii cu Claudia. Concurentul a recunoscut că nu a cerut-o de soție, explicând că problemele din relația lor îl făcuseră să nu mai fie convins de viitorul împreună.

„Eu am știut că nu mai sunt eu 100% și că de asta nici nu am cerut-o, de asta poate nici nu mi-am mai făcut planuri așa mari de viitor”, a mărturisit acesta.

CITEȘTE ȘI:

Gestul rușinos făcut de Mocăniță în timpul bonfire-ului de azi-noapte, la adresa Claudiei. Fosta iubită va „turba” când va vedea acest detaliu

De ce Ionuț Mocăniță este gelos pe Prințul Marco, de fapt. Cum s-a dat de gol fostul iubit al Claudiei Ion