Ionuț Mocăniță a avut o reacție neașteptată în timpul bonfire-ului de la Insula Iubirii difuzat vineri seară, după ce a urmărit imagini cu fosta sa iubită, Claudia, și ispita Eduard. Concurentul nu s-a limitat la declarații, ci a făcut și un gest de lehamite cu mâna la adresa fostei iubite.

În timpul ceremoniei focului, Radu Vâlcan i-a prezentat lui Mocăniță mai multe secvențe cu Claudia și Eduard, care s-au apropiat pe parcursul experienței din Thailanda. Printre imaginile difuzate s-a numărat și o discuție dintre Claudia și Bianca Iotu, în care concurenta vorbea despre gesturile de atenție ale lui Eduard la adresa ei.

Claudia a mărturisit că apreciază felul în care ispita se comportă cu ea și că nu se aștepta la asemenea gesturi din partea lui. Totodată, a lăsat să se înțeleagă că Ionuț nu ar fi avut aceeași atitudine în timpul relației lor.

Gestul făcut de Mocăniță la adresa Claudiei

Afirmațiile fostei iubite l-au deranjat pe Ionuț Mocăniță, care a ținut să ofere propria versiune despre relația lor. El a spus că a fost atent cu Claudia și a negat că aceasta nu ar fi avut parte de gesturi de afecțiune din partea lui.

„Dacă i s-a răsturnat viața pentru ceva material sau pentru niște mici gesturi, de care oricum nu a dus lipsă, să îmi spună mie că nu am fost niciodată atent și că eu trei ani de zile nu i-am oferit nimic și că i-am cerut bani și că am luat-o de unde am luat-o…”, a declarat Ionuț Mocăniță la bonfire.

În timp ce vorbea despre fosta sa iubită, concurentul a făcut un gest de lehamite cu mâna, prin care s-a arătat dezgustat față de cele auzite. Reacția a venit după ce Claudia sugerase că gesturile lui Eduard au surprins-o plăcut, spre deosebire de ceea ce trăise în relația cu Ionuț.

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