Este sâmbătă, prima zi de weekend, și trebuie să profităm de orice moment pentru a ne relaxa și a scăpa de stres. Azi, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc amuzant cu celebrul Bulă, care stă de vorbă cu bunicul lui despre război.

– Bunicule, tu ai prins și războiul?

– Da, Bulă.

– Și cum a fost?

– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

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Prima întâlnire în 2026

Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire?

– Dă, Doamne, să arate ca-n pozele de pe Facebook!

Consultația unui „fotbalist”

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

„Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați”

— Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

— Cum adică nu sunt romantic?

— Păi, alți bărbați sunt în stare să aducă și luna de pe cer.

— Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme, să vezi stele verzi!

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Ajunge nevasta acasă

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…

-Vai, ce surpriză!

-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

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