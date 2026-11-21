Este sâmbătă, prima zi de weekend, și trebuie să profităm de orice moment pentru a ne relaxa și a scăpa de stres. Azi, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc amuzant cu celebrul Bulă, care stă de vorbă cu bunicul lui despre război.
– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!
Alte bancuri amuzante
Prima întâlnire în 2026
Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire?
– Dă, Doamne, să arate ca-n pozele de pe Facebook!
Consultația unui „fotbalist”
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!
Doctorul îl ascultă atent și îi spune:
– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.
Bărbatul întreabă:
– Și dacă în seara asta am meci?
Doctorul:
– Atunci nu luați pastila.
Bărbatul se gândește puțin și spune:
– Bine, dar mâine seară sigur o iau.
Doctorul:
– Perfect. Și în seara asta ce faceți?
– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!
„Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați”
— Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?
— Cum adică nu sunt romantic?
— Păi, alți bărbați sunt în stare să aducă și luna de pe cer.
— Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme, să vezi stele verzi!
Doi prieteni stau de vorbă:
– Cum e, mă, să fii însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Soţul şi soţia stau de vorbă
Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:
– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
La tribunal, un proces de divorţ:
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
Ajunge nevasta acasă
Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…
-Vai, ce surpriză!
-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!
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