La o zi după tragedia care a șocat Capitala, apar noi informații în ancheta privind moartea Mirunei, eleva de 17 ani care a fost lovită mortal de o autospecială de salubritate în timp ce mergea spre școală. Cazul a stârnit reacții puternice în rândul părinților și al comunității, readucând în discuție siguranța elevilor pe străzile din București.

Anchetatorii au reconstituit circumstanțele producerii accidentului și au stabilit că adolescenta traversa o alee din apropierea Șoselei Mihai Bravu în momentul impactului. Potrivit informațiilor din anchetă, fata avea gluga trasă pe cap, o cască în ureche și telefonul în mână atunci când a fost acroșată de vehiculul de mare tonaj.

Ce au stabilit anchetatorii

Miruna se deplasa către școală când a încercat să traverseze o alee puțin circulată, paralelă cu Șoseaua Mihai Bravu. În același timp, autospeciala de salubritate a efectuat un viraj și a lovit-o cu partea dreapta-față.

În urma impactului, adolescenta a fost târâtă pe o distanță de aproximativ 100 de metri. Telefonul mobil al victimei a fost găsit în zona în care s-a produs contactul inițial cu autospeciala. Potrivit informațiilor prezentate, un trecător a observat dispozitivul la scurt timp după accident și l-a predat ulterior Poliției.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că șoferul și-a continuat activitatea după producerea accidentului. Acesta a oprit vehiculul la câțiva metri de locul unde se afla corpul fetei, a continuat să golească pubelele și și-a văzut de traseu. Bărbatul a fost identificat de polițiști după aproximativ trei ore.

Audiat de anchetatori, șoferul în vârstă de 26 de ani a susținut că nu și-a dat seama că ar fi lovit pe cineva.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Eram la serviciu, în timpul serviciului, n-am niciun fel de idee să vă spun. Chiar nu ştiu. Aş fi dat peste cineva. Şi eu am rămas şocat”, spune şoferul care a lovit fata.

Teoria unghiului mort

Mai mulți șoferi de autospeciale de salubritate au explicat că victima ar fi ajuns într-o zonă care nu poate fi observată din cabina vehiculului, nici cu ajutorul oglinzilor.

„Maşini parcate aiurea. Probabil că colegul a fost mai atent la maşini. Domnişoara nu a fost vizibilă. În colţul maşinii, în partea aceea, nu se vede nimic. E unghiul mort. Deci nici în oglinda aia, nici în oglinda aia”, spune un şofer de autospecială salubritate.

Acesta susține că există porțiuni aflate foarte aproape de vehicul care nu pot fi monitorizate corespunzător.

„La nivelul ăsta. La nivelul ăsta nu se mai vede nimic. Lângă maşină”, explică un şofer de autospecială salubritate.

Potrivit informațiilor prezentate, nici camerele de bord ale autospecialei nu ar acoperi complet această zonă aflată în imediata apropiere a vehiculului.

Părinții cer măsuri urgente

Tragedia a generat o dezbatere amplă despre siguranța pietonilor în București, în special în apropierea unităților de învățământ. Un studiu recent citat în contextul cazului arată că doar unul din zece bucureșteni se simte în siguranță atunci când circulă ca pieton.

„Vedem mașini parcate pe trecerile de pietoni care blochează vizibilatea. Doar unul din 10 bucureșteni se simte în siguranță ca pieton. Aceste lucruri nu sunt normale într-o capitală europeană”, menţionează Matei Agarici, fondator iniţiativa civică „Pe trecerea de pietoni”.

În urma accidentului, un grup de părinți din zona liceelor aflate în apropierea locului tragediei solicită măsuri suplimentare de protecție pentru elevi și reducerea riscurilor din trafic în intervalele în care aceștia merg sau se întorc de la școală.

„Se pot face niște audituri de siguranță rutieră, astfel încât, împreună cu părinții, chiar și cu elevii, să se identifice aceste puncte nevralgice, să spunem, care ar putea să fie rezolvate prin intervențiile autorităților”, spune Samuel Stancu, director Divizia Urbanism UrbanizeHub.

Printre solicitările formulate se numără și limitarea circulației autospecialelor de salubritate în orele de vârf. De altfel, anul trecut a existat un proiect inițiat la nivelul Consiliului General al Municipiului București prin care circulația acestor vehicule urma să fie interzisă între orele 07:00 și 09:00, însă inițiativa a fost retrasă înainte de vot pentru efectuarea unor analize suplimentare privind impactul măsurii.

CITEŞTE ŞI: Șoferul suspectat că a accidentat eleva de 17 ani din București susține că el nu a văzut fata: „Mi-am făcut treaba, dar nu am lovit pe nimeni”

Primele imagini cu Teodora, fata de 17 ani lovită mortal pe Mihai Bravu! Șoferul a fost prins după 3 ore