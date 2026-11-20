La doar o zi după lansarea globală a Grand Theft Auto VI, streamerul BrycexD a anunțat că a reușit să termine campania principală a jocului înaintea oricui altcuiva. Creatorul de conținut susține că a stat treaz mai bine de 50 de ore pentru a-și atinge obiectivul, însă performanța sa nu a fost confirmată oficial de Rockstar Games.

BrycexD a publicat pe X o captură de ecran cu genericul de final din GTA 6 și a afirmat că este prima persoană care a terminat versiunea oficială de lansare a jocului. Imaginea arată un timp de joc de aproximativ 39 de ore și 38 de minute, în timp ce streamerul spune că întreaga provocare a durat peste două zile, fără pauză.

Cursa contra cronometru pentru primul final din GTA 6

Încă dinaintea lansării, BrycexD își anunțase intenția de a realiza ceea ce numea „Primul speedrun din lume”. Pentru a avea acces la joc din primul moment în care acesta a devenit disponibil, streamerul și-a mutat echipamentul în Noua Zeelandă și a început transmisia imediat după deblocarea jocului.

Obiectivul său era clar: să termine campania înaintea tuturor și să devină primul speedrunner verificat pentru GTA 6. Deși estimase inițial că poate încheia aventura în mai puțin de 30 de ore, parcursul i-a luat mai mult decât anticipase.

După finalizarea poveștii, acesta a transmis pe rețelele sociale:

„Am reuşit! Sunt prima persoană din lume care a terminat Grand Theft Auto 6! De asemenea, dețin acum recordul mondial la speedrun, deoarece am stat treaz peste 50 de ore și nu am luat nicio pauză.”

WE DID IT!!! I’m the very first person in the world to beat the official release version of Grand Theft Auto 6! I also now hold the speedrun world record as I stayed up for 50+ hours and took no breaks. -14,000 Combined CCV Peak

-6,126 Subs – 12.2K Total

-DCTY Verifier https://t.co/6fJDZJxhye — BrycexD (@BrycexD_) November 20, 2026



Aproape 40 de ore de gameplay

Captura publicată de streamer surprinde genericul de final și un cronometru intern care indică aproximativ 39 de ore și 38 de minute de joc. Totodată, BrycexD a susținut că maratonul său a atras un vârf cumulat de 14.000 de spectatori simultani și peste 6.000 de abonamente noi sau oferite cadou.

Timpul afișat în joc reprezintă însă doar durata campaniei și nu întreaga perioadă în care acesta spune că a rămas treaz pentru a-și duce provocarea la capăt.

Recordul rămâne neconfirmat

Deocamdată, afirmația lui BrycexD nu a fost validată oficial. Rockstar Games nu a confirmat că streamerul a fost primul jucător care a terminat campania GTA 6, iar o eventuală recunoaștere a unui record de speedrun depinde de verificarea independentă a performanței.

Reacțiile comunității au fost împărțite. Dacă unii l-au felicitat pentru realizare, alții au considerat că s-a grăbit prea mult printr-un joc pe care milioane de fani l-au așteptat timp de peste un deceniu.

Printre comentariile apărute online s-au numărat și mesaje critice. Un utilizator a scris: „Ai stricat o experiență generațională grăbindu-te să treci prin joc”, în timp ce altul a comentat: „Pe cine interesează? Eu mă bucur de fiecare moment din joc. Nu este vorba despre cât de repede ajungi la final, ci despre ceea ce ai trăit pe parcurs.”

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