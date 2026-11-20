Fostul internațional Gabriel Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul deschis în urma unui conflict petrecut în Centrul Vechi al Capitalei. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile și au dispus o măsură preventivă mai blândă.

Vineri, Gabriel Tamaș a fost audiat din nou la Secția 27 de Poliție din București, iar ulterior a fost prezentat în fața judecătorilor. La finalul procedurilor, instanța a decis ca fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, să fie cercetat în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat de lovire sau alte violențe.

Ce au decis judecătorii în cazul lui Gabriel Tamaș

După reținerea pentru 24 de ore dispusă de polițiști, Gabriel Tamaș a ajuns vineri în fața magistraților, care au analizat solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile. Instanța a respins propunerea și a decis plasarea fostului fundaș în arest la domiciliu.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, măsura preventivă a fost dispusă după prezentarea acestuia în fața judecătorilor.

„În continuarea cercetărilor, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost prezentat magistraților, care au dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”.

Cum a început conflictul din Centrul Vechi

Incidentul care a dus la deschiderea anchetei a avut loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că Gabriel Tamaș ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Cei doi au refuzat inițial să depună plângeri penale și au transmis că nu doresc să fie transportați la spital.

În timpul intervenției poliției, fostul fotbalist ar fi avut un comportament recalcitrant și nu s-ar fi conformat indicațiilor primite. Acesta a fost încătușat și condus la sediul poliției, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.000 de lei.

Plângerile victimelor au schimbat cursul anchetei

Ulterior, cei doi bărbați implicați în incident au revenit asupra deciziei inițiale și au depus plângeri penale. În urma administrării probelor și a continuării cercetărilor, Gabriel Tamaș a fost adus la Secția 27 de Poliție în baza unui mandat de aducere și reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, într-un dosar care vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Actual manager executiv la ASA Târgu Mureș, Gabriel Tamaș va fi obligat să respecte condițiile impuse de măsura arestului la domiciliu pe durata stabilită de instanță, în timp ce ancheta continuă.

CITEŞTE ŞI: Dan Alexa, speriat de situația lui Gabriel Tamaș: „Am încercat să vorbesc cu el și nu am putut”

Gabi Tamaș, adus în cătușe la Secția 27 din Capitală! A fost escortat de 4 polițiști