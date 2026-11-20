Scandalul de la Teatrul Național București continuă, iar Felix Alexa nu este deloc dispus să lase lucrurile așa. După ce instituția a anunțat încetarea contractului său de muncă, regizorul a făcut o serie de declarații pentru CANCAN.RO. Acesta susține că decizia este ilegală, vorbește despre presiunile publice exercitate asupra TNB și este revoltat de situația în care a ajuns spectacolul „Tartuffe”, aflat deja în repetiții.

Plecarea lui Felix Alexa de la Teatrul Național București a stârnit numeroase reacții, iar povestea este departe de a se încheia. Regizorul, care urma să monteze spectacolul „Tartuffe”, nu mai face parte din echipa instituției, după ce contractul său de muncă a încetat începând cu 17 noiembrie. (VEZI AICI)

Totul a pornit de la controversele apărute în jurul revenirii sale la TNB. Mai multe voci din lumea teatrului au criticat colaborarea, iar situația a devenit tot mai tensionată. Pe 10 noiembrie, repetițiile pentru spectacol au fost suspendate, iar ulterior instituția a anunțat încetarea raporturilor de muncă.

Felix Alexa: „Nu este normal și legal să fiu linșat public!”

Contactat de CANCAN.RO, regizorul a transmis un mesaj dur, în care contestă legalitatea demiterii și spune că presiunea publică pusă asupra teatrului nu este normală. Acesta este deranjat nu doar de decizia luată în privința sa, ci și de felul în care întregul scandal a fost purtat în spațiul public și consideră că s-a ajuns prea departe.

„Este ilegală demiterea mea! Și este ilegală și presiunea publică pusă asupra TNB! Nu este normal și legal să fiu linșat public, așa cum se întâmplă acum într-o Românie aflată în UE! Este aberant ce se întâmplă cu soarta unui spectacol aflat în pline repetiții!”, a declarat Felix Alexa pentru CANCAN.RO.

Cum a ajuns Felix Alexa în centrul scandalului de la TNB

Numele regizorului a revenit în atenția publică după ce au fost readuse în discuție acuzații de hărțuire și comportament abuziv formulate de mai multe femei în anii anteriori. Felix Alexa a respins acuzațiile, susținând că relațiile cu foste studente au fost consensuale.

Revenirea sa la Teatrul Național București a provocat reacții în rândul unor actori și oameni din lumea teatrului. Doi dintre actorii instituției, Conrad Mericoffer și Tudor Cucu-Dumitrescu, au demisionat, în contextul scandalului.

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