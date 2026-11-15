Felix Alexa a prins curaj! Acuzat de agresiune și hărțuire, regizorul sare la gâtul Ioanei Ciocan: „Doamna nu trebuie să sugereze demiteri ”

Felix Alexa o pune la zid pe ministra Culturii! Regizorul, acuzat de hărțuire, agresiune și șantaj profesional, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Ioana Ciocan nu are niciun drept să-i oprească spectacolul „Tartuffe” sau să încurajeze Teatrul Național din București să renunțe la colaborarea cu el. Și nu s-a oprit aici! El a criticat la fel de dur și petiția semnată de „cârcotașii” de pe Facebook. Se pare că regizorul nu este dispus să accepte să i se tragă cortina înainte de premieră.

Felix Alexa a răbufnit după ce ministra Culturii a cerut reevaluarea situației sale, în urma scandalului care a stârnit un val de reacții în lumea teatrului. Aproape 3.000 de oameni au semnat o petiție prin care au cerut demiterea de urgență a regizorului, iar Ioana Ciocan n-a rămas indiferentă. Ea i-a solicitat directoarei Teatrului Național din București, Ada Lupu Hausvater, să ia la puricat întreaga situație și să decidă dacă Felix Alexa mai are sau nu ce căuta în instituție. Între timp, spectacolul „Tartuffe”, pe care acesta îl regiza, a fost suspendat.

Felix Alexa o face praf pe Ministra Culturii

Publicația noastră a luat legătura cu Felix Alexa, iar regizorul a tunat și a fulgerat la adresa ministrei Culturii. El a spus, pentru CANCAN.RO, că este de-a dreptul revoltat de decizia luată în urma scandalului și că nu i se pare deloc normal ca o producție teatrală legală să fie suspendată doar pentru că „3.000 de amețiți” au semnat o petiție. Regizorul consideră că Ioana Ciocan ar trebui să judece lucrurile rațional, nu să se lase influențată de valul de nemulțumiri din mediul online.

„Doamna ministră a Culturii nu cred că ar trebui să oprească spectacole aflate în repetiții și pentru a căror producție s-au cheltuit deja mulți bani publici sau să sugereze public managerului TNB să îl demită pe regizorul spectacolului „Tartuffe”, doar pentru că aproape 3.000 de oameni au semnat o petiție. Sunt, până la urmă, doar trei Săli Mari ale TNB pline… Publicul de teatru este însă mult mai numeros! Nu câteva mii de oameni opresc o producție teatrală realizată absolut legal, pe bani publici! Asta nu e normalitate sau legalitate! Nu Facebook face legea într-o democrație!”, a spus Felix Alexa pentru CANCAN.RO.

De la ce a pornit tot scandalul

În 2022, mai multe foste studente și colaboratoare l-au acuzat pe Felix că s-a folosit de poziția sa de profesor și regizor pentru a le face avansuri sexuale și pentru a exercita presiuni asupra lor pe plan profesional. Acuzațiile au ajuns inclusiv pe masa Comisiei de Etică a UNATC, care a analizat situația, însă nu a constatat încălcări ale Codului de etică.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. În ianuarie 2023, una dintre fostele sale iubite l-a acuzat că a hărțuit-o prin mesaje, că i-a spart ușa locuinței și că i-a tăiat cauciucurile mașinii. La vremea respectivă, regizorul a recunoscut că a avut relații amoroase cu foste studente, dar a susținut că acestea au fost povești de dragoste asumate și consensuale.

Iar când părea că apele s-au mai liniștit, scandalul a izbucnit din nou! La sfârșitul lunii octombrie a acestui an, vestea că Felix Alexa a fost angajat la Teatrul Național București pentru stagiunea 2026–2027 a reaprins controversele. Și nu pentru orice proiect! Regizorul urma să monteze „Tartuffe”, celebra piesă a lui Molière. Numai că, după zile întregi de tensiuni și reacții aprinse, conducerea TNB a tras frâna de mână. Pe 10 noiembrie, instituția a anunțat suspendarea repetițiilor pentru spectacol, fără să precizeze când vor fi reluate. Decizia a venit în urma discuțiilor cu Ministerul Culturii.

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