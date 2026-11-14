Rochie de aproape 3000 de euro și geantă de 1000 de dolari! Iubita lui Ilie Bolojan, răsfățată de lux la nunta Luciei Maria

Rochie de aproape 3000 de euro și geantă de 1000 de dolari! Iubita lui Ilie Bolojan, răsfățată de lux la nunta Luciei Maria
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Ilie Bolojan a avut parte de un eveniment important în familie, iar partenera sa, Ioana Fâșie, nu a trecut neobservată la nunta Luciei Maria, fiica cea mare a fostului premier. Iubita fostului premier a ales o vestimentație pentru care a cheltuit serios. CANCAN.RO are toate informațiile despre costurile unei apariții de-a dreptul opulente ale Ioanei. 

Zi specială în familia lui Ilie Bolojan! Fiica cea mare a fostului premier, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, iar la eveniment au fost prezente numeroase nume cunoscute. Printre invitați s-a aflat, bineînțeles, și Ioana Fâșie, partenera lui Ilie Bolojan, care a fost alături de ex-premier la importantul eveniment.

Rochia purtată de Ioana Fâșie are un preț de 2.888 de euro

Cât valorează apariția Ioanei Fâșie

Pentru această ocazie, Ioana Fâșie a ales o ținută de lux. Aceasta a purtat o rochie lungă, într-o nuanță intensă de albastru regal, cu o croială dreaptă. Dar pe cât de simplă este rochia, pe atât de scumpă. Modelul „Draped Column Gown”, semnat Ana Radu costă nu mai puțin de 2.888 de euro, o sumă deloc mică pentru o ținută de eveniment.

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Rochia pe care Ioana Fâșie a ales-o este una costisitoare

Nici la capitolul accesorii nu s-a făcut rabat de la eleganță, dar mai ales de la cheltuieli. Ioana Fâșie a avut o geantă neagră, cu mâner și linii minimaliste, identificată ca modelul Vancouver Leather Tote, de la DeMellier. Prețul afișat pentru aceasta este de 960 de dolari. Destul de piperat, am spune, dacă ne gândim la vorbele partenerului său de viață , care-i îndemna pe români să strângă cureaua.

 

La capitolul încălțăminte, alegerea a fost o pereche de pantofi negri, din piele lăcuită, cu vârf ascuțit, toc înalt și detalii aurii. Modelul este Camilla A253, de la Musette, iar prețul afișat în oferta consultată de CANCAN.RO este de 424,50 lei, redus de la 849 de lei.

Așadar, dacă adunăm prețurile pieselor identificate, ținuta ajunge la aproximativ 3.768 de euro, fără să luăm în calcul eventualele bijuterii sau alte accesorii. 

Partenera fostului premier a fost surprinsă în compania lui Ilie Bolojan la Primăria Oradea, acolo unde a avut loc cununia civilă a Luciei Maria cu Daniel Bota.

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